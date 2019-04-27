租霸欠租一年 留八千啤酒罐 業主斥12.8萬清理費

業主最怕就是遇到租霸。英國一名倒楣業主卻遇著「地獄租霸」，對方一年沒交租之外，遷出後的單位亂過亂葬崗、臭過屎坑，皆因客廳堆積8,000個啤酒罐，及在廁所留下大量糞便與廁紙，業主要花1.2萬英鎊(約12.84萬港元)清潔費。

業主多次追租及嘗試入屋檢查，但都不得要領。租霸遷出後更發了一個短訊給業主，表示屋內或有點零亂，但怎也想不到會是這樣子。業主找來29歲清潔工Freddie Gillium-Webb來幫忙，清潔費高達逾12萬港元。來自漢普郡的Freddie說，全屋堆滿了約8,000個啤酒罐，足以淹沒整張L型梳化，部分被蜘蛛網圍封；廁所似是從未沖洗過，糞便與廁紙堆積達4呎高；廚房亦被飯盒、啤酒罐、腐爛發臭食物、發霉麵包等垃圾淹沒。Freddie花了3日、合共30小時，加上10樽漂白水、100個大垃圾袋，才清理完屋內的垃圾，期間他還嘔吐了3次！