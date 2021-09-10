緊緻亮肌方案

擁有緊緻的肌膚，就如擁有青春的容顏，惹人羨慕。只是隨着年齡增長，肌膚自行製造膠原的能力也會有所退減，膚色暗沉亦令臉容看起來更顯蒼老。此時必須選用具提升細胞更新功能及緊緻肌膚等功效的護膚品，藉以淡化斑紋及提升輪廓，使膚質重拾無瑕剔透與年輕活力。



① Dr.G 15%維C亮肌淡斑精華

醫學證實美白淡斑最高效成分必定是維他命C，它注入高濃度15%純維他命C，並調配至pH3.5弱酸親膚配方，容易被肌膚吸收，締造亮澤美肌。

($238/15ml，查詢：2505 5023)

② Eoyunggam滋氧煥顏柔膚乳液

金人蔘精華 賦予肌膚滋養與有彈性，配合桂圓與山茶花萃取，具抗氧化與改善皺紋，質感輕薄水潤，清爽不黏膩，能維持肌膚水油平衡，達致緊緻的功效。

($398/150ml，查詢：2505 5023)

③ Clinelle無瑕亮白緊緻精華

高效濃縮的美白緊緻精華，有效淡化色班，防止黑色素形成。當中的日本紫米萃取，有加倍維生素C的美白功效，使肌膚透亮，緊實和滋潤。($259/20ml，

查詢：http://www.clinelle.com.hk/)

④ Sisley Ecological Compound

複合成分蘊含由積雪草、人蔘、迷迭香、蛇麻草和木賊，就如肌膚的補充劑，重塑肌膚結構，質感水凝輕透，清新舒適，可單獨使用或配合其他護膚品使用。今年夏日推出的2021 Limited Edition，找來四度合作的藝術家ELZBIETA RADZIWILL，她為瓶身繪畫上紅藍海藻，配襯錦鯉穿梭其中，呈現大自然交匯融合的美好。

($1,700/125ml，查詢：2118 1111)