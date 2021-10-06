老友重色輕友 英漢辦喪禮告別兄弟情

你身邊有沒有一兩個重色輕友的朋友？他們每當有拖拍，便沉溺在戀愛中，自動失蹤一陣子！面對這些「有異性無人性」的朋友，一般都會遭到朋友們的調侃，但英國一班年輕人卻挖苦見色忘友的好友，為他舉辦了一場喪禮，各人七情上面，逐一向好友道別，場面搞笑。

Aled Jenkins(圖1)解釋，好友Ellis Russell未拍拖前，他們一夥人日日都見面吹水，但自從拍拖後，只透過WhatsApp跟朋友聯絡，時間全奉獻給女友。Aled認為，他們難以接受Ellis重色輕友的行為，藉此喪禮紀念兄弟情已逝，讓友情安息！Ellis的「喪禮」在一個住宅的後花園舉行，木盒做的白色棺木，上面寫著「RIP Ellis Russell 1994-2021」，棺木內沒有遺體，取而代之的是一幅真人尺寸的紙板Ellis，眾人身穿西裝圍棺獻花，同時又點了蠟燭，氣氛感人、美好又傷感。不知就裏的，真以為Ellis Russell與世長辭！

老友重色輕友 英漢辦喪禮告別兄弟情