聖誕市集初登場

「又到聖誕…又到聖誕…」很懷念早幾年可以外遊時，到歐洲見到酒店有傳統聖誕布置，逛逛琳瑯滿目的聖誕市集，全方位感受到浪漫的節日氣氛。今年雖然仍是留港過聖誕，不如早點Book定一間有聖誕氣氛的酒店staycation，閒來逛逛特式的聖誕市集，原來香港真係乜都有！撰文：Charlotte

電郵：charlottechangli@gmail.com

聖誕主題staycation

香港家居細，小小空間擺不到多少聖誕飾物，而且聖誕完了又要找地方收藏好，明年再用真的不易，既然近年流行staycation，找間聖誕主題房一家人住一晚。香港香格里拉酒店今年有胡桃夾子主題套房，適合一家人(兩位成人兩位小童)入住，布置成傳統聖誕家居的模樣，酒店更特別安排房內享用一頓豐盛的聖誕晚餐，像在歐洲家庭的聖誕家庭聚餐的溫馨感。此外，一家人日間還可以參加酒店舉辦的聖誕冬令營、以自然為主題的戶外歷奇活動，或逛逛酒店內的聖誕市集。

聖誕市集回歸

逛聖誕市集是歐洲人傳統的聖誕前活動，疫情前香港有不少很有氣氛的戶外市集，隨疫情緩和香港的聖誕市集紛紛回歸。太古坊停辦兩年的「白色聖誕市集」今年再度舉行，找來太古地產的青年展能計劃之一Placemaking Academy的參與同學全力策劃統籌，成就出一個「聖誕老人奇幻工廠」市集，昔日的糖廠街以奇幻姿態重新展現大家眼前。今年市集有30個小攤檔，包括聖誕裝飾擺設、首飾及飾物，以及小童和寵物用品，喜歡手作的大小朋友亦可參加市集的四個聖誕工作坊，包括聖誕霓虹燈、西班牙糖果、幻彩泡泡芭及環保木油繪，讓大家開心迎聖誕。

聖誕市集初登場