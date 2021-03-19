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聖誕市集初登場
2 小時前
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太古坊PlacemakingAcademy市集小攤擋聖誕工作坊
聖誕市集初登場
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在胡桃夾子主題套房度過如童話一樣的聖誕節。
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酒店中央巨型的「心繫香港」聖誕樹，樹上聖誕吊飾由一班本地插畫家彭康兒、周小某、慧惠及Dixon親自設計及手繪製作。
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11月25日起來免費製作個人化「精靈員工證」，或可於市集舉行期間透過$20捐款，即場製作員工證，並在進入「聖誕老人奇幻工廠」時，憑證換領一盒聖誕糖果。

 「又到聖誕…又到聖誕…」很懷念早幾年可以外遊時，到歐洲見到酒店有傳統聖誕布置，逛逛琳瑯滿目的聖誕市集，全方位感受到浪漫的節日氣氛。今年雖然仍是留港過聖誕，不如早點Book定一間有聖誕氣氛的酒店staycation，閒來逛逛特式的聖誕市集，原來香港真係乜都有！撰文：Charlotte
電郵：charlottechangli@gmail.com

聖誕主題staycation

香港家居細，小小空間擺不到多少聖誕飾物，而且聖誕完了又要找地方收藏好，明年再用真的不易，既然近年流行staycation，找間聖誕主題房一家人住一晚。香港香格里拉酒店今年有胡桃夾子主題套房，適合一家人(兩位成人兩位小童)入住，布置成傳統聖誕家居的模樣，酒店更特別安排房內享用一頓豐盛的聖誕晚餐，像在歐洲家庭的聖誕家庭聚餐的溫馨感。此外，一家人日間還可以參加酒店舉辦的聖誕冬令營、以自然為主題的戶外歷奇活動，或逛逛酒店內的聖誕市集。

聖誕市集回歸

逛聖誕市集是歐洲人傳統的聖誕前活動，疫情前香港有不少很有氣氛的戶外市集，隨疫情緩和香港的聖誕市集紛紛回歸。太古坊停辦兩年的「白色聖誕市集」今年再度舉行，找來太古地產的青年展能計劃之一Placemaking Academy的參與同學全力策劃統籌，成就出一個「聖誕老人奇幻工廠」市集，昔日的糖廠街以奇幻姿態重新展現大家眼前。今年市集有30個小攤檔，包括聖誕裝飾擺設、首飾及飾物，以及小童和寵物用品，喜歡手作的大小朋友亦可參加市集的四個聖誕工作坊，包括聖誕霓虹燈、西班牙糖果、幻彩泡泡芭及環保木油繪，讓大家開心迎聖誕。

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聖誕拉炮($300)和聖誕倒數月曆($950)都是聖誕市集最受歡迎的精品。
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大家在香港亦能感受白色聖誕，且可來到夢幻世界揀禮物。
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大家在香港亦能感受白色聖誕，且可來到夢幻世界揀禮物。
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樹上的手繪聖誕吊飾將作網上慈善拍賣，收益扣除開支後將撥捐協康會，幫助有特殊學習需要(SEN)兒童及青年。

聖誕市集初登場

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Family/聖誕市集初登場-292725
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圖片故事: 王室光環

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