荷花BB展2021 高CP值嬰兒及孕婦用品推介

時間太少，但想買的產品很多？預先做定功課自然可以買齊所有心頭好！荷花集團主辦的第29屆國際嬰兒、兒童用品博覽將於8月5至8日回歸灣仔會展，今年集合超過400個攤位、逾500個品牌，有齊最新、最熱門嬰幼兒及孕婦用品，部份產品更低至3折發售，以下就率先披露必搶高CP值產品，等爸媽們鎖定目標入場即掃貨！

驚喜3折起

荷蘭Yezz Air手推車

荷蘭Quinny是歐洲上市名牌嬰兒用品公司Dorel Industries Inc.旗下的嬰兒車品牌之一。Yezz Air手推車全車僅重5.6公斤，可以單手收合，收車後亦可自行站立，方便照顧寶寶；採用滾軸溜冰車輪設計，一隻手指即可推動；人體工學設計把手，靈活配合家長不同的姿勢；座椅採用3D編織技術，令寶寶坐得更透氣舒適。

博覽優惠價$999（原價$2,799）

展位：A01, A11

意大利NUVITA電子探熱針

意大利Nuvita電子探熱針可以在短短30秒內測量腋下、口腔或直腸的溫度，讀數完成時會發出聲音警報通知，溫度計在使用後亦會自動關閉；數字溫度計帶有靈活的筆尖和寬顯示屏，易於閱讀，加上可愛的動物設計，絕對安全且精緻。

博覽優惠價$40（原價$119）

展位：A01

CLEVAMAMA CLEVAFOAM嬰幼兒防扁頭枕頭

愛爾蘭Clevamama嬰幼兒防扁頭記憶枕頭採用中間凹下設計，可有效保護寶寶頭形，有助於預防扁平頭綜合症，科學認證可以減低對嬰兒頭部壓力多50%。另外，枕頭以柔軟透氣的100%純棉製造，可以機洗，方便又衛生。

博覽優惠價$99（原價$179）

展位：A01

BB食品及用品

韓國Renewallife DDODDOMAM糙米條系列

為寶寶挑選健康又衛生的零食，一直是爸媽關注的問題。來自韓國的Renewallife產品均是全天然無添加，擁有HACCP 認證，保證加工系統流程的食品安全。Renewallife糙米條系列由韓國米製成，不經油炸，有芝士、朱古力和草莓香蕉3種口味，適合12個月大以上的寶寶食用。

博覽優惠價$100/4包（原價$34/包）

展位：A01

MUNCHKIN輕便食物盒

寶寶發育時期特別饞嘴，爸媽經常要隨身攜帶零食，美國MUNCHKIN輕便食物盒可以容納9盎司的小吃，帶有軟蓋的防漏零食容器，非常方便。適合家庭日或出門使用。

博覽優惠$29.5（原價$59）

展位：A01

第29屆國際嬰兒、兒童用品博覽

日期：2021年8月5至8日（四至日）

時間：10:00 – 20:00（8月5至7日）；10:00 – 19:00（8月8日）

地點：香港灣仔會議展覽中心Hall3B – D展覽廳

網址：www.babyexpo.com.hk