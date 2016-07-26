親子Staycation變身夏令營

暑假來到，作為父母的都應該明白以往例牌的暑假family trip應該無望，酒店Staycation雖然孩子都玩得十分開心，但去過一次兩次三次已經無新意。孩子對暑假充滿期望，將Staycation變身為「親子夏令營」，既享受酒店舒適的設施，同時亦可以和孩子一起探索香港自然奇觀，帶來不一樣的假期。

撰文：Charlotte 電郵：charlottechangli@gmail.com



四日三夜酒店式夏令營

香港孩子海外旅行就常常去卻甚少本地遊，今年不如試試一個「香港秘境與自然奇觀」為設計靈感，孩子有機會探索本地鮮為人知的自然景色，包括近距離接觸小動物、發掘奇石嶙峋獨特景觀的Staycation之旅。港島香格里拉酒店舉辦了一個四日三夜的「親子夏令營」，找來體驗式教學機構A-Team Edventures攜手策劃，啟發孩子遠離電子數碼世界，專注欣賞和享受戶外景色。一系列活動包括：日訪香港公園，大自然Bingo遊戲；夜探寶馬山，在石澗林地間尋找夜行動物蹤影；遠征西貢鹽田梓，參觀客家村莊、歷史遺址及紅樹林等。而在另一焦點「故事世界：創意故事歷奇」活動中，孩子可以在Press Start Academy遊戲專家帶領下，創作專屬他們的歷險旅程及獨一無二的角色，發揮無窮創意。

親子staycation夏令營

地點：港島香格里拉酒店

查詢：zh.familybyshangrila-hk.com 或致電：2252 5131