調查：偷情改善婚姻關係

一夫一妻的婚姻制度，可用道德與法律來約束，卻無法抑制人性對慾望的探求。英國一份有關婚姻關係研究調查顯示，逾75%出軌者認為外遇能改善岌岌可危的婚姻關係。

交友網站Illicit Encounters訪問了2,000名已婚出軌者，高達71%的出軌女性認為自己的婚姻仍然很幸福，高於出軌男性的63%；另有約81%受訪男性覺得，婚外情有助改善婚姻關係，而女性的比例則為72%。然而，雖然他們認為出軌可改善婚姻關係，但調查指，當得知配偶出軌，一定會「嬲爆」。

網站發言人Jessica Leoni表示，對調查結果不感驚訝，並指出軌者並不想離開其伴侶，只是為單調乏味的婚姻生活增添情趣及刺激。

被老友與丈夫背叛

三子之母毅然離婚

然而，曾有調查指，導致離婚的主因，排名第一的就是出軌。美國亞利桑那州女子Hailey Mae(下圖)便是一個例子。她跟丈夫育有3名子女，由於是熟手媽媽，當好友生第一胎時，她主動到對方家幫手湊BB。但當她抱起B女換尿片時，發現她頸上2個胎記、跟自己丈夫與3名子女的一樣，令她意識到自己被丈夫與好友背叛：「好友當時站在我旁邊，我們都看到了胎記，互望了一眼。」Hailey之後離開了房間，出去冷靜一下。

再度回到房間後，好友立刻承認偷情，而Hailey的丈夫卻死口不認，在半年後才說出真相。

Hailey稱：「她分娩之前我揸車送佢去醫院。她注射麻醉藥時，我以家屬身份陪伴在旁。」Hailey不久後就與丈夫離婚，但至今仍與好友保持良好關係：「佢個女點都算係我仔女嘅妹妹。」

調查：偷情改善婚姻關係