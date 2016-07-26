開學前做足準備
暑假已接近尾聲，今次「真的」開學喇！全港師生接種疫苗人數截至7月中已達47%，達12歲打疫苗年齡門檻學生的已接種及擬接種率亦已達約40%；如無意外各中學好大機會回復全日上課，小學生亦可以上半日課。今個學年開學來得特別有意義，家長和學生一同做好準備吧！
撰文：Charlotte
電郵：charlottechangli@gmail.com
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迪士尼公主系列沒有女孩子會抗拒，帶著這款書包上學去分外醒神。($279，M&S)
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Harry Potter簡約款式背囊書包，高小的男女生都會喜歡。($349，M&S)
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容量特大文具收納架袋，對於剛升小學仍用餐桌做功課的孩子最適合，輕鬆快捷收拾文具。($99.9，IKEA)
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幾個孩子一同返學要熨校服，還有爸爸的恤衫，這款可掛熨又可以平熨的列熨板蒸氣掛熨機，配備全新的多角度人體工學熨衣板，可按需要調校任何傾斜角度，讓媽媽輕鬆熨好校服。(優惠價$2,388，Philips)
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共 6 張照片
M&S 2921 8323、IKEA 3125 0888、Philips 2619 9663
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/Family/開學前做足準備-281209