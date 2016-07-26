Am730
Am730
Am730
Am730
Family
開學前做足準備
3 小時前
開學前做足準備
news-images

暑假已接近尾聲，今次「真的」開學喇！全港師生接種疫苗人數截至7月中已達47%，達12歲打疫苗年齡門檻學生的已接種及擬接種率亦已達約40%；如無意外各中學好大機會回復全日上課，小學生亦可以上半日課。今個學年開學來得特別有意義，家長和學生一同做好準備吧！

撰文：Charlotte
電郵：charlottechangli@gmail.com

Am730
展開相集
共 6 張照片
Am730

M&S 2921 8323、IKEA 3125 0888、Philips 2619 9663

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Family/開學前做足準備-281209
Am730

IKEA進駐大埔超級城

金裕貞deep V紗裙仙氣登封面

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
IKEA進駐大埔超級城
Am730
Am730
金裕貞deep V紗裙仙氣登封面
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多