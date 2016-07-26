開學前做足準備

暑假已接近尾聲，今次「真的」開學喇！全港師生接種疫苗人數截至7月中已達47%，達12歲打疫苗年齡門檻學生的已接種及擬接種率亦已達約40%；如無意外各中學好大機會回復全日上課，小學生亦可以上半日課。今個學年開學來得特別有意義，家長和學生一同做好準備吧！

撰文：Charlotte

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