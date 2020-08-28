香港藝術家的新土壤

疫情之下香港的其中一個得著，就是讓大家有時間細心欣賞香港。以前常說香港是文化沙漠，沒有藝術可言。其實香港亦有不少藝術館由設計到展品藏品都很有驚喜，CHAT六廠(六廠紡織文化藝術館)今季推出「種學織文」——為期一年的社區項目，展示兩位本地藝術家郝立仁及彭倩幗對藍染的藝術探索，特色不單是觀賞藝術，更有機會參與藝術工作坊及研討活動，讓大家全方位探索藝術。

撰文：Charlotte

電郵：charlottechangli@gmail.com

今次的藍染藝術不止是布藝，而是行多步，由種植染藍的植物啟動，可以說是一個生態藝術之旅。早於一年前，他們透過與本地參與者合作種植藍染植物和製作靛泥，探索紡織品製造的各個生產階段；及後更與本地農業教育組織「生活Kids Club」合作種植木藍、招募志趣相投的學習者一起進行實驗、探索對人與大自然關係的藝術詮釋。

經過一年的辛勞和驗證，CHAT六廠將藉着「種學織文」展覽、公眾體驗活動、本地種植和加工的物染、蠟染等藍染染料。由即日起至11月7日，「種學織文」更與CHAT六廠夏季項目展覽同期展出，展示兩位本地藝術家郝立仁及彭倩幗對藍染的藝術探索，並誠邀公眾參與一系列藍染體驗活動。

種學織文及于一蘭：

直到我們再度相擁

日期：9月1日至11月7日

地點：香港荃灣白田壩街45號南豐紗廠CHAT六廠



香港藝術家的新土壤