鬧市中的驚豔

藝術從來都不是高不可攀，應該要融入生活，亦沒有年齡國籍學識界限，每個人都可以細味不同藝術作品帶來感受。 最近發現尖沙咀海濱長廊豎起一枝8.5米的長莖玫瑰，原來是當代最重要和最有影響力的女藝術家之一Isa Genzken的巨型裝置藝術作品《Rose II》，成為人氣打卡熱點。這亦是一個名為Art Karnival的藝術活動的點題作品，活動還有很多以超現實的展品，免費入場及可網上登記參加45分鐘導賞團，絕對值得一看。

撰文：Charlotte

電郵：charlottechangli@gmail.com

亞洲最大型的藝術裝置：著名德國當代藝術家Isa Genzken將文化藝術、大自然美景與城市景觀合而為一。以高8.5米的巨型長莖玫瑰《Rose II》猶如一朵從維港冒出的玫瑰在香港最具代表性的建築群之間盛開，於鬧市中心展現藝術美。

石像尋香記：趣味藝術裝置「Rose’s Allure」，感受另類玩味藝術體驗。大家可從古希臘文物啟發的鼻子雕塑摘取玫瑰鮮花，體驗及記下幽默感十足的創意驚喜。

戲墨狂想曲：喬治．馬修回顧展(即日至7月4日)：喬治馬修(Georges Mathieu)被譽為「抒情抽象」之父(Lyrical Abstraction)，既是畫家又是哲學家，今年正值其誕生100周年，K11 Art Foundation及法國駐香港及澳門總領事館特別舉辦這個展覽，讓大家更認識這位近代藝術家。他將東方書法的意韻精神融合西方抽象繪畫語言，激發了哲學思辯和圖像革命，是戰後巴黎「不定形藝術」(Art Informel)運動的關鍵人物，與幾何抽象主義分庭抗禮。



K11 MUSEA Art Karnival

日期：即日起6月27日

時間：10:00am 至 7:30pm