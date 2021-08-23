BB也可聽的管弦樂會

孩子雖然自小學樂器，但卻沒多機會聽音樂會，一般正規的管弦樂演奏會都不太歡迎6歲以下的小朋友，而兒童的耐性確實難以安靜地欣賞近兩小時的演奏會。今個聖誕，有個適合一家大小甚至手抱BB的兒童管弦樂音樂會，更有互動環節，讓孩子可以一起參與演奏，歡度快樂聖誕日！撰文：Charlotte電郵：charlottechangli@gmail.com

阿妹的一千零二夜

既是一個管弦樂團，又可以說是一個音樂劇，故事由主角樂樂和妹妹在床下面的「宇宙飛船」裡面，到彩色太空的奇幻冒險旅程。這音樂會同樣有古典樂章，但將會把管弦樂曲目演奏、百老匯音樂劇元素等被視為「小朋友難於理解」，「不適合幼兒欣賞」的藝術，以一種好玩幽默的演出方式，融入到演出者的互動環節當中，並且以原創故事作串連所有曲目，打造一個真正讓觀眾參與其中的管弦樂音樂會！配合現場演奏的樂曲，與觀眾互動之餘，更讓觀眾使用遊戲、小樂器、配件等隨著樂曲動起來。同場將於12月18-20日更設有舞台藝術展覽，展示音樂會的舞台布景及道具，另有多場免費創意手工製作體驗，周末更有音樂會演出者現場演奏聖誕曲目，與大家歡度樂韻悠揚的聖誕。

阿妹的一千零二夜兒童互動音樂會

日期：12月25日(星期六)

時間：2:15pm / 4:30pm

地點：荃灣大會堂演奏廳

票價：$350 / 280 / 220

BB也可聽的管弦樂會