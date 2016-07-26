SENREVE 展露女性百變形象

時尚女性形象百變，不論是溫柔文靜、聰慧靈氣、前衛反叛、傻氣正直，都可以找到符合形象的配件飾物，正如美國SENREVE手袋今季推出的一系列新品，背囊、單肩包、手挽袋或斜揹袋，呼應了女性多樣化。

新登場的Circa Bag系列，採用質感豐富的粒面皮革，圓形設計增添甜美活潑氣息，可用作背囊、單肩包、手挽袋或斜揹袋，亦可配金屬鏈帶及相機帶使用，實用又時尚。($5,070，圖1)

Strati系列以尼龍物料及柔軟的Dolce紋理皮革，塑造輕盈手袋系列。它有Sporta及Shopper兩款，四種顏色選擇。不論將手袋兩側收入包內，或向外展開，都如女生的靈活多變。($3,090，圖2)

輕巧的Mini Doctor外形小巧，但足以放置日常必需品。它有多個口袋，而且可以單肩、斜揹或手挽方式攜帶，糅合時尚美學與幹練女強人本色。($6,090，圖3)

為了實踐可持續發展，特別推出兩款以 Desserto純素仙人掌皮革製成的手袋。它是全球第一種以胭脂仙人掌(Nopal cactus)製成的環保有機材料，是時尚知性的永續手袋之選。($5,460，圖4)