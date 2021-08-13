《鱷魚君最後的100天》期間限定店 近70款日本直送產品+4大打卡位

改編電影《鱷魚君最後的100天》將於本月26日上映，更是ERROR 首套粵配動畫電影！為了讓一眾觀眾能一解對鱷魚君的思念，K11 Art Mall更將於本月20日至下月12日設立《鱷魚君最後的100天》期間限定店，發售近70款由日本抵港的精品，店內更特設4大打卡位讓大家與鱷魚君同一班朋友們打卡留念，今個盛夏，買齊鱷魚君的精品與鱷魚君一起「活在當夏」！

《鱷魚君最後的100天》是菊池祐紀創作的日本四格漫畫，作品以倒計時形式描繪一位鱷魚的死前100日。如果生命只剩下100天，你仍能安然面對嗎？對於死亡，鱷魚君是毫不知情，而故事帶出人生就是由無數個無可取代的日子拼湊而成，希望大家感受和珍惜平凡日子的樂趣。

《鱷魚君最後的100天》期間限定店

《鱷魚君最後的100天》期間限定店為大家帶來一系列鱷魚君精品，包括露營杯、地毯、飯盒、T-Shirt，以至日常小物等等，全店產品均由日本直送，讓鱷魚君無時無刻陪伴大家，提醒大家活在當下。

《鱷魚君最後的100天》期間限定店4大打卡位

另外，店內更特別設有4大打卡位，鱷魚君活過的100天、「我還可以再吃100次」拉麵店IG相框、與青蛙、灰鼠齊齊enjoy everyday，以及《鱷魚君最後的100天》角色大集合，讓大家與鱷魚君盡情打卡，與親朋好友紀錄每一個平凡而美好的時刻！