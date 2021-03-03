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《Long Time No See》11隊本土特色音樂單位輪流獻技8小時
1 小時前
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《Long Time No See》11隊本土特色音樂單位輪流獻技8小時
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由MC 仁、 DJ Frankie、廚房仔、ADV、TT、DJ Prepare、Kidflow及JYD於千禧年成立的黃禍，堅持以港式廣東話、香港電影聲音取樣，作為創作主線，在樂迷心中有不一樣的意義。

因為疫情，音樂藝術節組織Clockenflap沉寂了一段日子，近日疫情暫有退卻之勢，Clockenflap宣布9月18日於旺角麥花臣場館舉行《Long Time No See》(《L TNS》)音樂會，為樂迷帶來長達8小時的精彩現場音樂表演。

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於香港出生及成長的唱作人cehryl，就讀美國柏克萊音樂學院，曾被外國著名音樂雜誌《Complex》選為「Best New Artists of the Month」。cehryl作品的音色從爵士、 R&B、獨立搖滾、流行音樂及民謠曲式之中提煉，加入夢幻甜美的歌聲。

《LTNS》音樂會，演出陣容強盛，由音樂界傳奇以至超人氣新星，11個特色本地音樂單位將輪流演出，當中包括MC仁、Chef廚房仔領軍的黃禍；還有成功躋身國際的女性音樂人cehryl，將會full band陣容上陣；深受年輕樂迷歡迎的Anna hisbbuR也會現身；將R&B及neo-soul曲式，化為行雲流水般驚喜的fds/4eva等，期待他們現場精準地將充滿律動的節奏，呈現觀眾眼前。

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Anna hisbbuR以港式Bedroom pop配上淺白簡單直接的主題，單曲如《I wish I can be Rich》、《Lonely when I’m with you》及《Don’t Smile》等，輕鬆引起樂迷共鳴。

此外，將英式搖滾與廣東曲式結合的alternative rock樂隊Charming Way、香港/捷克廠牌Alevia Records旗下音樂人DIZIWASTRIPPY、Y5、LOISEY及MAKA、嘻哈單位Novel Fergus、「麻甩系」港產說唱女歌手Luna is A Bep等等，也是是次音樂會中，不能錯過的名字。

《Clockenflap Presents：Long Time No See》

日期/地點：9月18日、旺角麥花臣場館

票價：$480

購票及查詢：www.ticketflap.com/longtimenoseelive

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/《long-time-no-see》11隊本土特色音樂單位輪流獻技8小時-280194
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