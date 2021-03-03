《Long Time No See》11隊本土特色音樂單位輪流獻技8小時

因為疫情，音樂藝術節組織Clockenflap沉寂了一段日子，近日疫情暫有退卻之勢，Clockenflap宣布9月18日於旺角麥花臣場館舉行《Long Time No See》(《L TNS》)音樂會，為樂迷帶來長達8小時的精彩現場音樂表演。

《LTNS》音樂會，演出陣容強盛，由音樂界傳奇以至超人氣新星，11個特色本地音樂單位將輪流演出，當中包括MC仁、Chef廚房仔領軍的黃禍；還有成功躋身國際的女性音樂人cehryl，將會full band陣容上陣；深受年輕樂迷歡迎的Anna hisbbuR也會現身；將R&B及neo-soul曲式，化為行雲流水般驚喜的fds/4eva等，期待他們現場精準地將充滿律動的節奏，呈現觀眾眼前。

此外，將英式搖滾與廣東曲式結合的alternative rock樂隊Charming Way、香港/捷克廠牌Alevia Records旗下音樂人DIZIWASTRIPPY、Y5、LOISEY及MAKA、嘻哈單位Novel Fergus、「麻甩系」港產說唱女歌手Luna is A Bep等等，也是是次音樂會中，不能錯過的名字。

《Clockenflap Presents：Long Time No See》

日期/地點：9月18日、旺角麥花臣場館

票價：$480

購票及查詢：www.ticketflap.com/longtimenoseelive