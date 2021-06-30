「仲夏多重購物禮遇」回贈高達100% 為消費券增值 買$2000送$2000電子禮券

消費券到手，想將$2000增值，當然要睇定各大優惠先落手！圓方由即日起至9月26日推出「仲夏多重購物禮遇」，只需透過 ELEMENTS 手機應用程式登記成為「圓方之友」，以電子消費滿港幣$2000 即享 100%回贈，送你多$2000消費餐飲及商戶電子禮券；消費滿指定金額，更可享最高達港幣$30,000 的豐富獎賞！



顧客只需成為「圓方之友」，即可享有多種「仲夏多重購物禮遇」。以電子消費滿$2000，即送$2000消費餐飲及商戶電子禮券，回贈達100%！禮券適用於場內多間指定商戶及食肆，環球美食包羅萬有，如著名泰菜，愛爾蘭酒吧及最新進駐的滬湘餐廳—十里湘薈，不論一家人，還是想二人世界都可找到心水餐廳。消費滿指定金額，亦有更多優惠！以不多於2宗即日電子消費滿$6000，除了送$2800消費餐飲及商戶電子禮券，再加送時尚服飾、美容及護理電子禮券，總值$3000；而以不多於2宗消費滿$60,000，即獎$29,800消費電子禮券，及2張PREMIERE CINEMAS戲飛，總值$30,000！PREMIERE CINEMAS電影禮券更適用於多套新上映電影，搶先一步睇就不怕被人「戲透」！

消費滿指定金額 再賞免費泊車最多5小時

看畢最新電影，再去瘋狂購物，戰利品可放回車上。只需2張PREMIERE CINEMAS即日電影戲票，或在指定餐廳即日以電子消費滿$100，就可享3小時免費泊車優惠；而即日電子消費滿$400，更享高達5小時免費泊車優惠。此外，換領泊車優惠時，更可獲贈2張「1小時免費泊車券」供下次使用，方便隨時隨地到圓方食、玩、買都可享有免費泊車優惠。



圓方「仲夏多重購物禮遇」詳情：

推廣日期：即日至9月26日

禮品換領處：

火區1樓 (開放時間：上午10時至晚上10時)

金區2樓 (開放時間：正午12時至晚上8時)