Stanley@MIRROR生日快樂！點解叫大表哥？幾乎選港男？

今日(20日)係MIRROR成員Stanley(邱士縉)的生日，踏入31歲的他是隊中比較成熟的成員。Stanley入行前是一位舞蹈員，經《全民造星》而入行，成為MIRROR成員。不過他的最大願望其實是演戲，希望成為一位演員，有望成為MIRROR的「演技擔當」！

曾想參選「香港先生」

Stanley入行前是舞蹈員，是本地舞蹈團隊Chestnuts Dance Crew成員之一，也與MIRROR另一成員Anson Lo一樣，做過跳舞老師，兩人都是城大的舞蹈學會成員，更曾為郭富城、周柏豪及林憶蓮等歌手伴舞。但他內心一直想做演員，他在參加《全民造星》前，曾經打算參加TVB的香港先生，但因為已停辦，只好放棄。

「大表哥」外號的由來

加入MIRROR後，粉絲發現Stanley經常照顧比他年輕多年的姜濤，感覺如表哥照顧表弟，於是粉絲就叫Stanley做「大表哥」。隊友Jeremy亦在兩人的Vlog中表示，Stanley為人親切，散發著一種「表哥vibes」。而Stanley則自稱為「馬鞍山巨龍」，與Jeremy的Youtube Channel亦叫「巨龍與豬仔」。

曾被嫌棄躲入後台

Stanley入行後的初段亦並非一帆風順，他曾在訪問中，憶述剛剛出道活動時，在派卡環節中走近人群，但他們卻避開，令他十分尷尬，於是偷偷躲入後台，全靠粉絲叫他出來。Stanley自2018年開始，陸續有機會參加電視劇演出，包括《做演藝嘅》、《娛樂風雲》、《地產仔》及《男排女將》等，雖然並非主角，但也努力做好每一個角色。

參演《第三佈局 塵沙惑》備受讚賞

他後來更有份參加HBO懸疑劇《第三佈局 塵沙惑》，表現更獲亞太影后張榕容及導演洪伯豪盛讚。張榕容說︰「Stanley的演技相當成熟，完全不像新人，拍攝對手戲前的情緒培養也很到味。」導演洪伯豪則說︰「Stanley在這部劇的表演上，我覺得是滿投入，可以感覺到他對演出的那種熱情跟誠懇的態度，他不是只是一個唱歌跳舞的藝人，他其實是想要讓自己成為一個演員的。這件事我覺得算是我們在劇裏面的意外收穫。」

勤操肌演ViuTV劇《i.SWIM》

Stanley亦有份參與大熱的《大叔的愛》，自然的演技廣獲好評，與簡慕華的姊弟戀更成為佳話。早前更落實將出演ViuTV原創劇集《i.SWIM》，並將於本月下旬開拍，Stanley亦開始練水和操肌，相信粉絲到時可以大飽眼福！

與女友Alina上月同居

Stanley在現實生活中也與圈中女友Alina(李炘頤)拍拖4年多，十分甜蜜，兩人上個月更租屋展開同居生活，Alina拍片公開新居內部，向海單位景色一流，Alina更向男友送上PS5，令他非常開心，未知大表哥今日又會收到乜嘢禮物？