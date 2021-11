「Xmas Party Sale購物祭」 7重優惠大激賞 百萬元禮品優惠券等你搶

聖誕佳節轉眼就到,大家是否已開始為家人朋友選購聖誕禮物呢?Landmark North上水廣場今年推出「Xmas Party Sale購物祭」壓軸活動,由明天(13/11)起至明年一月,場內88間星級品牌攜手推出「聖誕週驚喜優惠」,逾3萬件美容化妝、時尚飾品、運動用品、餐飲食肆禮券以低至1折發售;The Point by SHKP會員平台更推出逾3千張商戶電子優惠券,總值逾30萬元,實行普天同慶齊齊買!

親朋好友喜好各有不同,要買齊合心意禮物,到Landmark North上水廣場就可以用激荀價買到各方所好!「聖誕週驚喜優惠」分2個階段推出,貨品種類包羅萬有,有讓女士keep住靚樣的美容美妝產品、多款郊遊必備運動潮鞋,及送給摯愛的名貴禮物,均以優惠價錢發售,部分更低至1折。佳節期間,多款福袋亦備受注目。於活動期間消費滿額即可參與「福袋大激賞」,換領包括美妝扮靚福袋、型格電器福袋、閃爍星鑽福袋、保健養顏福袋等超值禮品,最受歡迎的就有型格電器福袋,內容物包括最新推出的iPhone 13 pro max (256GB)或Samsung Z Flip3 5G (256GB)。另外,顧客只要於指定星期六以電子貨幣即日消費滿指定金額,就可以1折換購全新推出iPhone 13、HomePod mini、Nespresso咖啡機等,讓Landmark North上水廣場送你至新、至潮產品,同享佳節氣氛!

成為The Point會員 再享折上折及送禮優惠

The Point by SHKP會員的禮遇陸續有嚟!The Point會員可於活動期間參與「假日消費王」,於周六、日及公眾假期,每日最高消費的會員即可獲贈全新第3代AirPods;在12月25至27日期間,每日最高消費的會員更可獲贈全新紅色iPhone 13 mini,多買多賞!此外,The Point by SHKP會員平台推出逾3千張,囊括80個品牌的商戶電子優惠券供會員於線上預留,總值逾30萬元,吃喝玩樂應有盡有,盡享折上折優惠。

