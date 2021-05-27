【家電都要換季！】豐澤牌產品7日勁減低至67折
必搶推介2021新登場變頻三門雪櫃
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【家電都要換季！】豐澤牌產品7日勁減低至67折
必搶推介2021新登場變頻三門雪櫃
必搶推介2021新登場變頻三門雪櫃
暑假將至，但出國避暑無望，想宅在家過一個Cool Summer？豐澤牌電器一直注重設計及質量，產品種類繁多，由廚房小家電、雪櫃、抽濕機、吸塵機以至冷氣機等應有盡有，不但全方位照顧家庭生活所需，而且極具吸引力的定價亦成為性價比高之選。即日起至2021年7月7日，豐澤牌產品勁減低至67折，包括洗衣機低至7折、雪櫃低至8折、小型廚房及家庭電器低至85折；而雨季恩物抽濕機及夏日降溫必備的冷氣機更低至67折，當中豐澤牌3/4匹窗口式冷氣機就曾榮獲消委會4.5星推薦，製冷量測試結果比原廠測試更好，是時候「趁低吸納」幫家電換季啦！
新登場豐澤牌241升變頻三門雪櫃
亮麗黑色外表至潮至型 容量十足 儲物空間夠靈活
夏日熱辣辣，如果外出回家後能夠喝上透心涼的飲品，絕對消暑醒神！要儲備足夠的清涼飲品，自然要一部容量十足的雪櫃。7日勁減重點推介有這部2021全新登場的「豐澤牌241升變頻三門雪櫃」，採用雙側循環冷卻系統，加強節能及製冷能力；另備有急速製冷效能，確保食材新鮮。146升雪櫃、46升蔬果箱及49升急凍箱，可以分類儲存各式飲品、甜點及食材，滿足全家日常生活所需；而雪櫃亦有3大儲物功能，方便靈活收納：
豐澤牌241升變頻三門雪櫃限時優惠價$3,690（原價$4,690）：https://bit.ly/3x5W2Kw
更多7日勁減精選推介：
- 3/4匹窗口式冷氣機
- 包標準安裝及送貨，全屋即刻「涼浸浸」！
- 限時優惠價$2,241（原價$2,988）：https://bit.ly/363ZMAy
- 1匹分體式冷氣機
- $3,000有找買走分體式冷氣機！
- 限時優惠價$2,560（原價$3,999）：https://bit.ly/2US7UBL
- 28公升抽濕機
- 強力抽濕
- 限時優惠價$2,511（原價$3,588）：https://bit.ly/3qCyPwY
- 冷風機
- 自動搖擺送風，睡眠模式夠寧靜
- 限時優惠價$1,188（原價$1,398）：https://bit.ly/2UHdExZ
- 8公斤1400轉前置式變頻洗衣機
- 全屋衣物一機洗淨
- 限時優惠價$3,633（原價$5,190）：https://bit.ly/3qEoBMW
- 直立式吸塵機
- 機身輕巧，吸力強勁，可持續使用長達35分鐘
- 限時優惠價$768（原價$1,098）：https://bit.ly/3h63pME
- 燒烤微波爐
- 8個預設自動烹調程式，輕鬆製作Pizza、焗薯等食品
- 限時優惠價$618（原價$728）：https://bit.ly/3hdfbDu
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/【家電都要換季！】豐澤牌產品7日勁減低至67折-必搶推介2021新登場變頻三門雪櫃-273869