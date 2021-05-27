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【家電都要換季！】豐澤牌產品7日勁減低至67折
必搶推介2021新登場變頻三門雪櫃
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【家電都要換季！】豐澤牌產品7日勁減低至67折
必搶推介2021新登場變頻三門雪櫃
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暑假將至，但出國避暑無望，想宅在家過一個Cool Summer？豐澤牌電器一直注重設計及質量，產品種類繁多，由廚房小家電、雪櫃、抽濕機、吸塵機以至冷氣機等應有盡有，不但全方位照顧家庭生活所需，而且極具吸引力的定價亦成為性價比高之選。即日起至2021年7月7日，豐澤牌產品勁減低至67折，包括洗衣機低至7折、雪櫃低至8折、小型廚房及家庭電器低至85折；而雨季恩物抽濕機及夏日降溫必備的冷氣機更低至67折，當中豐澤牌3/4匹窗口式冷氣機就曾榮獲消委會4.5星推薦，製冷量測試結果比原廠測試更好，是時候「趁低吸納」幫家電換季啦！

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2021全新登場「豐澤牌241升變頻三門雪櫃」。

新登場豐澤牌241升變頻三門雪櫃
亮麗黑色外表至潮至型 容量十足 儲物空間夠靈活

夏日熱辣辣，如果外出回家後能夠喝上透心涼的飲品，絕對消暑醒神！要儲備足夠的清涼飲品，自然要一部容量十足的雪櫃。7日勁減重點推介有這部2021全新登場的「豐澤牌241升變頻三門雪櫃」，採用雙側循環冷卻系統，加強節能及製冷能力；另備有急速製冷效能，確保食材新鮮。146升雪櫃、46升蔬果箱及49升急凍箱，可以分類儲存各式飲品、甜點及食材，滿足全家日常生活所需；而雪櫃亦有3大儲物功能，方便靈活收納：

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可摺疊式層架：可按照物品大小及儲物需要摺疊層架，方便存放高身或體積較大的物品，加強儲物靈活性。
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小型儲物格：隨雪櫃附送小型儲物格，間隔可自由組合，方便擺放各式醬料。
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特深雙層門架：雪櫃門底層設特深雙層門架，方便存放更多大容量飲品。

豐澤牌241升變頻三門雪櫃限時優惠價$3,690（原價$4,690）：https://bit.ly/3x5W2Kw

 

更多7日勁減精選推介：

  1. 3/4匹窗口式冷氣機
  • 包標準安裝及送貨，全屋即刻「涼浸浸」！
  • 限時優惠價$2,241（原價$2,988）：https://bit.ly/363ZMAy

 

  1. 1匹分體式冷氣機

 

  1. 28公升抽濕機

 

  1. 冷風機

 

  1. 8公斤1400轉前置式變頻洗衣機

 

  1. 直立式吸塵機
  • 機身輕巧，吸力強勁，可持續使用長達35分鐘
  • 限時優惠價$768（原價$1,098）：https://bit.ly/3h63pME

 

  1. 燒烤微波爐
  • 8個預設自動烹調程式，輕鬆製作Pizza、焗薯等食品
  • 限時優惠價$618（原價$728）：https://bit.ly/3hdfbDu
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3/4匹窗口式冷氣機 限時優惠價$2,241（原價$2,988）
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1匹分體式冷氣機 限時優惠價$2,560（原價$3,999）
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28公升抽濕機 限時優惠價$2,511（原價$3,588）
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冷風機 限時優惠價$1,188（原價$1,398）
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8公斤1400轉前置式變頻洗衣機 限時優惠價$3,633（原價$5,190）
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直立式吸塵機 限時優惠價$768（原價$1,098）
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燒烤微波爐 限時優惠價$618（原價$728）
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/【家電都要換季！】豐澤牌產品7日勁減低至67折-必搶推介2021新登場變頻三門雪櫃-273869
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