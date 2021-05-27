【家電都要換季！】豐澤牌產品7日勁減低至67折

必搶推介2021新登場變頻三門雪櫃

暑假將至，但出國避暑無望，想宅在家過一個Cool Summer？豐澤牌電器一直注重設計及質量，產品種類繁多，由廚房小家電、雪櫃、抽濕機、吸塵機以至冷氣機等應有盡有，不但全方位照顧家庭生活所需，而且極具吸引力的定價亦成為性價比高之選。即日起至2021年7月7日，豐澤牌產品勁減低至67折，包括洗衣機低至7折、雪櫃低至8折、小型廚房及家庭電器低至85折；而雨季恩物抽濕機及夏日降溫必備的冷氣機更低至67折，當中豐澤牌3/4匹窗口式冷氣機就曾榮獲消委會4.5星推薦，製冷量測試結果比原廠測試更好，是時候「趁低吸納」幫家電換季啦！

新登場豐澤牌241升變頻三門雪櫃

亮麗黑色外表至潮至型 容量十足 儲物空間夠靈活

夏日熱辣辣，如果外出回家後能夠喝上透心涼的飲品，絕對消暑醒神！要儲備足夠的清涼飲品，自然要一部容量十足的雪櫃。7日勁減重點推介有這部2021全新登場的「豐澤牌241升變頻三門雪櫃」，採用雙側循環冷卻系統，加強節能及製冷能力；另備有急速製冷效能，確保食材新鮮。146升雪櫃、46升蔬果箱及49升急凍箱，可以分類儲存各式飲品、甜點及食材，滿足全家日常生活所需；而雪櫃亦有3大儲物功能，方便靈活收納：

豐澤牌241升變頻三門雪櫃限時優惠價$3,690（原價$4,690）：https://bit.ly/3x5W2Kw

更多7日勁減精選推介：

3/4匹窗口式冷氣機

1匹分體式冷氣機

28公升抽濕機

冷風機

8公斤1400轉前置式變頻洗衣機

直立式吸塵機