【文青必備】用相片留住回憶！ 4部人氣即影即有相機大比併

近年流行起復古風，文青們的手中總會手持一部菲林相機。除了菲林機之外，即影即有相機也是個熱門選擇。以下為大家介紹4款熱門即影即有相機，除了最基本的拍照功能，更備有不同新功能，喜歡拍照的你一定要入手！

#Fujifilm instax square SQ20

日本FUJIFILM instax系列的相機，一向都是最受歡迎的品牌。除了最基礎的即影即有相機之外，它們亦有新加入不同功能。這部instax square SQ20，採用先拍攝後打印。附有小螢幕，大家可以先在螢幕拍好照片，選擇好最適合的照片後再打印，不怕影到「炒車相」。另外更有「動態模式」拍攝最多15秒的影片，再擷取其中一格影像；「時滯拼貼」可以拍攝連續4格圖像；更有「雙重曝光功能」，一部相機滿足你N個願望！

#Fujifilm instax mini LiPlay

SQ20使用的是方形相紙，如果想用回最經典的長方形相紙，可以選擇Fujifilm instax mini LiPlay。它同樣附有小螢幕，亦有打印機功能。只需要下載好官方app，就可以直接將手機裡的圖片打印出來。相機更支援多款創意濾鏡＆邊框，亦有「錄音功能」，按下機身的錄音按鈕，打印出來的照片會附有QR Code，用手機掃描就可以聽到錄音，非常方便。

#Polaroid GO

除了Fujifilm之外，寶麗來也是其中一個相機熱門品牌。它的復古機身成巧吸引了不少文青，最近它們推出了全球最迷你的即影即有相機—Polaroid Go！機身只有掌心尺寸，可以隨手放進口袋中。雖然它機身細小，但功能齊全，擁有閃光燈、定時器、自拍鏡頭，更具備多重曝光功能。絕對是麻雀雖小，但五臟俱全。

#Kodak MINI SHOT

有玩開菲林相機的朋友，相信Kodak這個牌子一點都不陌生。除了各款菲林之外，它們同樣推出即影即有相機！Kodak MINI SHOT同樣可以從手機裡直接列印照片，不過它們打印方式與其他品牌不同，是採用自家4PASS熱昇華打印技術。將黃、紅、藍三種CMY顏色及保護塗層壓印到相紙上，具防水及防指紋功能。因此照片的持久度亦更高，而相紙更是貼紙相，可以用來任意裝飾！