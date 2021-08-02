【消費券攻略】 Eikowada夏日開倉 過百款精選產品低至3折起

暑假開始！英國品牌Eikowada同步於香港、九龍和新界三大旗艦店及專門店進行「夏日開倉」，全場逾百款精選貨品勁減至3折起發售。逾百款皇牌產品如防紫外光、吸濕排汗驅蚊系列、GORE-TEX 防風防水透氣系列的運動服裝、風褸、行山鞋、背囊、腰包及配件等，均以開倉激筍價出售，適合各位戶外活動發燒友；平日擔心曬傷或怕蚊的朋友，揀好裝備隨時起行！



今次更貼心為準備移民、海外工作或留學的港人做準備，即使近日人氣產品GORE-TEX 系列「防風防水透氣風褸」或羽絨需求增加，仍會以「限時至抵價」登場。即日起更接受多款消費券付款方式，一齊Pay Smart啦！

【$5000消費攻略】即日起接受以下消費券付款方式：八達通／Alipay支付寶／WeChat Pay



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傳送門：https://bit.ly/3x4f6Is

開倉詳情：

日期：即日起至2021年8月31日

時間：上午10時至晚上9時

地點：

油麻地旗艦店－九龍彌敦道538號地下2號舖

查詢：2833 6203

銅鑼灣旗艦店－香港銅鑼灣軒尼詩道357&359號舖

查詢：2831 9862



元朗旗艦店－新界元朗青山公路元朗段51號地下地舖

查詢：2368 8730