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【消費券攻略】 Eikowada夏日開倉 過百款精選產品低至3折起
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【消費券攻略】 Eikowada夏日開倉 過百款精選產品低至3折起
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暑假開始！英國品牌Eikowada同步於香港、九龍和新界三大旗艦店及專門店進行「夏日開倉」，全場逾百款精選貨品勁減至3折起發售。逾百款皇牌產品如防紫外光、吸濕排汗驅蚊系列、GORE-TEX 防風防水透氣系列的運動服裝、風褸、行山鞋、背囊、腰包及配件等，均以開倉激筍價出售，適合各位戶外活動發燒友；平日擔心曬傷或怕蚊的朋友，揀好裝備隨時起行！

今次更貼心為準備移民、海外工作或留學的港人做準備，即使近日人氣產品GORE-TEX 系列「防風防水透氣風褸」或羽絨需求增加，仍會以「限時至抵價」登場。即日起更接受多款消費券付款方式，一齊Pay Smart啦！

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GORE-TEX系列－男女裝防風防水透氣褸 （折實價：$1390 – 1490，原價：$2899 - $2999） 有效防水、透氣、抗紫外線，三層GORE-TEX布料，非常保暖，輕量透氣設計亦易於收納。
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左：28L行山背囊（附雨罩） （折實價：$399，原價：$789） 大容量加上透氣肩帶設計，輕巧抗水，適合野外遠足，長途單車等戶外活動。 右：輕便優閒背囊 （折實價：$199 – 259，原價：$599） 以網狀透氣物料製成，堅韌輕巧，而且可以保持背部舒適涼快；背板仿照人體弧度設計，避免不必要的體力流失，適合野外遠足，長途單車等戶外活動。
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左：男女裝防水行山鞋 （折實價：$599，原價：$1190） 抓地力強黃金鞋底EVENT/Vibram，耐磨性高而且防滑，能應付大石、沙地、泥地等。 右：男女裝防霉抗菌涼鞋 （折實價：$299，原價：$599） 採用AEGIS抗菌處理，輕量化鞋款設計，透氣舒適，彈性內襯疏水性強。
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左：中性防UV速乾驅蚊漁夫帽 （折實價：$99，原價：$339） 抗水快乾、吸濕排汗，同時有效防紫外光及驅蚊。 右：男女裝防UV透氣速乾T恤 （折實價：$199，原價：$399 – 419） 有效防紫外光、吸濕排汗及防臭快乾。
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左：女裝防UV速乾驅蚊褲 （折實價：$359，原價：$659） 採用快乾及驅蚊物料，有效防紫外光及吸濕排汗。 右：男女裝防UV抗水薄背心 （折實價：$299，原價：$679 – 699） 高度抗水防風，物料快乾透氣，同時有效防紫外光。

【$5000消費攻略】即日起接受以下消費券付款方式：八達通／Alipay支付寶／WeChat Pay

想緊貼開倉重要消息？立即follow Eikowada啦！
傳送門：https://bit.ly/3x4f6Is

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開倉詳情：
日期：即日起至2021年8月31日
時間：上午10時至晚上9時
地點：
油麻地旗艦店－九龍彌敦道538號地下2號舖
查詢：2833 6203

銅鑼灣旗艦店－香港銅鑼灣軒尼詩道357&359號舖
查詢：2831 9862

元朗旗艦店－新界元朗青山公路元朗段51號地下地舖
查詢：2368 8730

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/【消費券攻略】-eikowada夏日開倉-過百款精選產品低至3折起-278221
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