上班族、低頭族必看！4個傷頸椎壞習慣 + 4招保護頸椎方法

現代人大部份都有低頭使用手提電話的習慣，而上班族更是要長期坐在電腦面前工作，對頸椎有一定的損害。以下就為大家盤點4個傷害頸椎的壞習慣，以及4招保護頸椎的方法，大家快點戒掉壞習慣吧！

【日常傷頸壞習慣】

1. 長時間低頭

現代人經常使用手提電話，造成長時間低頭的問題。而長期低頭會令肩頸肌肉長時間勞損，容易引起頸椎問題。若果發現自己有頸痛問題的時候，需減少長期低頭的時間，例如將手提電話放在與視線平行的方向，而坐立時也要培養良好的習慣，以減低對頸椎的傷害。

2. 枕頭不合適

有些人對枕頭沒有太過講究，但過低的枕頭會令頸部韌帶長時間收緊，而過高的枕頭則不利於頸椎休息，因此需要選擇擁有合適高度的枕頭，枕頭應該將頸椎和軀幹交界的部位維持正常的水平，而非過度向下、向上或向左右偏斜。

3. 趴在桌上睡覺

上班族或學生族會在休息的時間趴在桌上睡覺，但其實這個習慣會令頸部向前傾，使頸椎與正常的曲度相反，久而久之便會導致頸椎變形、頸部肌肉疲勞，甚至引發頸椎病等。 若果真的需要在休息時間補眠，最好墊一個柔軟的靠枕作為緩衝，而不是直接用手臂當作枕頭。

4. 半躺於梳化

不少人都有在梳化上休息的習慣，甚至越坐越往下，漸漸半躺在梳化上。但卻實越是感到疲勞，越要保持頸椎及整個脊柱的正常弧度，半躺在梳化上只會加重肌肉的損傷。因此在梳化上休息的時候，建議坐直或直接平躺，而不要半躺在梳化。

【保護頸椎方法】

1. 選擇合適的枕頭

如果想保護頸椎，選擇枕頭的時候便要特別小心，千萬不要因為價格或店員的游說而選擇不適合自己枕頭。枕頭的高度應保持頸椎正確的生理曲線，習慣仰睡的話，枕頭高度應與自己手掌寬度相近，而習慣側睡的話，枕頭高度則應與自己單側肩膀高度差不多。 同時需要留意枕頭的軟硬度，太軟或太硬都有影響。

2. 保持正確的坐姿

不想頸椎出現疼痛症狀的話，坐的時候應該保持頸椎中立的位置，背靠椅背挺直身體。而坐在工作桌前的時候，目光需平視電腦，雙肩自然下垂，腰部需有所支撐，這樣才可以保持頸椎處於正確的位置。

3. 適度鍛煉

適當的護頸操及伸展對頸椎有一定的作用，定期進行頸椎部位的鍛煉，有助於穩定頸椎，延緩老化的問題。而鍛煉時建議進行緩慢、勻速的運動，不要忽然用力，也不要追求過大的活動範圍。若果在鍛煉中出現不適的時候，便需要立刻停止。

4. 使用頸部按摩器

若果想放鬆頸椎及肩膊肌肉，最好的方法便是進行按摩。不過頸椎位置較難按到，而且經常去按摩店的話開支亦較大，因此建議可以購置頸部按摩器，在家休息的時候便可以使用。