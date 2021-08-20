中秋好去處｜喵喵遊園會 超萌貓咪與大家一齊過中秋

貓奴們注意了！準備好被可愛的貓咪們圍繞了嗎？新都會廣場將於9月12日至10月31日舉辦「喵喵遊園會Meow Plaza」，打造6大超萌打卡位、療癒喵島，及夢幻彩光騷，5米高肥貓咪「碌碌」空降露天廣場，陪奴才們歡度中秋，與一眾貓奴玩盡日與夜！

喵之秋橋：5米巨貓空降露天廣場

肥嘟嘟的5米高黃貓「碌碌」好奇心旺盛，最愛探索新事物，今次空降露天廣場和貓奴們玩線球！商場L3 - L4露天廣場和L5空中花園四周滿佈色彩繽紛的1米高巨型七彩線球，貓奴們可與貪玩的「碌碌」一起玩耍！「碌碌」眼前是16米長的「喵之秋橋」，牠奔向對岸掛上粉紅毛毛吊球的巨型貓抓柱玩具，大家可以走近牠的屁屁合照。

而吊橋的另一端特設「碌碌照相框」及「喵咪涼亭」，讓大家能與「碌碌」完美同框selfie。空中花園更設有「貓貓瞭望台」，可以飽覽整個「喵喵遊園會Meow Plaza」，可稱為最佳拍攝位置！

朝聖療癒喵島 享受被喵星人包圍的幸福

全新「天空小屋」坐落L5空中花園，七彩布幕裝飾配以炫彩光影燈效，更有25隻喵星人聚集在此，陪貓奴們度過悠閒的時間。

想要走輕鬆被貓咪療癒的路線，可以到「療癒喵島」，大家可以和很多可愛的喵星人近距離接觸，度過一天悠然自得的慢時光。另外，於9月17至26日期間更會加推中秋節活動「燈謎猜情尋」，與大家一齊重溫節慶傳統，共聚溫韾時光！

晚間定夢幻彩光騷 Chill盡日與夜

每晚6點至10點更有「夢幻彩光騷」，「喵之秋橋」、巨型七彩線球，及貓抓玩具等，均會加入夢幻繽紛的浮動光影效果，配合輕快的樂章，將整個露天廣場及空中花園搖身一變成為幻彩遊樂園，日與夜呈現兩種截然不同的感覺！

在圓月光影的映照下，還有黃黃胖胖的巨喵「碌碌」作伴，今個中秋不妨與家人好友到新都會廣場賞月！

The Point 會員優先打卡日 換取獨家主子萌物

新都會廣場特設「優先打卡日」，The Point會員憑6,000積分及即日電子貨幣消費滿$200，或一般顧客憑即場電子貨幣消費滿$500，即可換領入場證1張（限二人同行）、Pet Line主子美食福袋乙個，及精美貓咪筷子托一對（禮品款式隨機送出），率先於9月11日進場探望「碌碌」，與一眾喵星人打卡影靚相！

另外，商場更為一眾貓奴設計了2款獨家貓奴育成系列精品，包括主子慶「臀」圓中秋禮盒及貓咪陶瓷碟連醬料格，The Point會員憑指定積分及即日電子消費或一般顧客憑指定即日電子消費即可換領。