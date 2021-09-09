中秋節2021｜中秋節月餅罐、冰袋回收 獲奇華$20優惠券+LUSH送浸浴用品

食月餅是中秋的指定動作，不過食晒月餅後，留下不少鐵盒紙盒，不妨考慮將月餅盒捐出回收，過一個零浪費的中秋節！

月餅盒、月餅罐、冰袋回收1：戶戶送 x The Loops回收月餅盒、保溫袋及冰袋等 回收點遍布全港

戶戶送為鼓勵市民支持環保，今年與本地初創公司The Loops合作，於6間MOS BURGER分店及3間「戶戶小廚」設置回收箱，方便市民回收月餅包裝，共度更有意義的中秋節。由即日起至10月8日，市民可將乾淨的月餅包裝帶到戶戶送的各個回收點進行回收。計劃接受的月餅包裝包括：1. 購買月餅時所獲發的紙袋、膠袋、保溫袋及冰袋；2. 金屬及紙製月餅盒，如紙盒有膠面或磁石，請先拆走再壓平回收；3. 盛載月餅的塑膠托盤，請先洗晾乾淨才投入回收箱。以上回收物各有不同用途，紙類包裝及塑膠用品將分別製成環保紙盒和塑膠容器，保溫袋將派發予其他網購商戶重用，其他物料則會運送至境外以作處理。

是次計劃的9個回收點遍布港九新界，包括：

1. 九龍灣淘大商場MOS Cafe

2. 天水圍嘉湖MOS BURGER

3. 筲箕灣形薈MOS BURGER

4. 黃埔花園MOS BURGER

5. 北角健威坊MOS BURGER

6. 粉嶺中心MOS BURGER

7. 葵芳「戶戶小廚」：貨櫃碼頭路81號大鴻輝（葵涌）中心地下G11號舖

8. 屯門「戶戶小廚」：屯門建豐街4號1號舖

9. 鰂魚涌「戶戶小廚」：鰂魚涌英皇道1010-1056號東匯坊LG45-50號舖

月餅盒、月餅罐、冰袋回收2：信和集團商場 x 奇華餅家 送$20優惠券

信和集團旗下商場今年與奇華餅家合作，推動「中秋月餅罐回收活動」，由9月20日起至10月3日，只要將清潔好的任何品牌金屬月餅盒/罐，交到指定的信和集團商場內的禮賓處或服務台，即可換領奇華餅家送出價值$20折扣優惠券，而S⁺ REWARDS會員更可獲得雙倍優惠券。所有回收到的月餅盒/罐將會全數捐贈予基督教勵行會作慈善用途。既可保護環境，又可做善事。

9個信和集團旗下商場禮賓處或服務台包括:

1) 屯門市廣場 Tel: 2450 7782

2) 奧海城 Tel: 2740 4108

3) 荃新天地 Tel: 3926 5708

4) 中港城 Tel: 3119 0288

5) 藍灣廣場 Tel: 3407 4220

6) 帝庭軒購物商場 Tel: 3125 4000

7) 尖沙咀中心 Tel: 2721 5489

8) 黃金海岸商場 Tel: 2452 6566

9) 裕民坊YM2 Tel: 2739 6235

月餅盒、月餅罐、冰袋回收3：賽馬會回收轆轆流動環保計劃

「賽馬會『回收轆轆』流動環保計劃」去年12月正式啟動，計劃透過一輛流動環保宣傳車，走訪東九龍的各個收集點，回收紙料、塑膠、金屬、 電腦、小型家電、玻璃、充電池、慳電膽/光管，亦會回收衣物及書籍作重用，亦會收集月餅盒及雪袋等。

乾淨回收物：

1）月餅塑膠包裝袋及月餅托盤

2）任何膠袋、紙袋

3）月餅膠盒 / 金屬盒 / 紙盒（如紙盒含磁石需先拆走）

4）塑膠餐具

5）鋪地塑膠墊（塑膠複合物除外）

6）飲品罐、膠樽等

收集的重用物：

1）新淨雪袋

2）任何全新未拆包裝的節慶用品

收集日期：即日起至另行通知

收集地點：留意環保計劃當月的時間表

9月停泊時間表：https://bit.ly/SEP2021Timetable

月餅盒、月餅罐、冰袋回收4：LUSH月餅罐回收

與往年一樣，LUSH亦會推出月餅罐回收計劃，只要憑3個月餅鐵罐，即可到店換領指定浸浴產品一件，留意要先在網上登記，再到門市換領，詳情可於9月14日起留意Lush Facebook的公布。

LUSH月餅罐回收計劃

網上登記日期：2021年9月14日至9月16日

門市換領日期：2021年9月23日至9月26日

月餅盒、月餅罐、冰袋回收5：半島月餅盒回收

半島酒店已連續兩年推出半島月餅盒回收計劃，與「喵坊」合作，把月餅盒循環再造為再生紙；同時又與「樂餉社」合作，捐助弱勢社群，與他們同慶中秋佳節。只要將半島月餅盒帶去指定地點回收，即可獲得一份小禮品作為答謝。

半島精品店與咖啡廳

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場

營業時間：10:00am-7:00pm（星期一至日）

半島精品店期間限定店

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場1樓

營業時間：10:00am-10:00pm（星期一至日）

回收種類：月餅、半島月餅盒

月餅盒、月餅罐、冰袋回收6：房協有里

房協友里舉辦中秋月餅鐵罐/紙盒回收大行動，鼓勵住戶回收月餅鐵罐/紙盒，亦鼓勵住戶減少中秋節產生大量垃圾，將資源循環再用，減少使用即棄物料，為堆填區的減減壓力。

日期：2021年9月27日(星期一)至10月6日(星期三)

地點：房協轄下屋邨/屋苑辦事處或會所指定收集點

收集項目：月餅鐵罐/紙盒回收

（配合乾淨回收的理念，回收前請先把月餅碎屑及其他包裝物料清除）

月餅盒、月餅罐、冰袋回收7：綠領行動月餅盒回收大行動2021

綠領行動宣布將繼續舉辦「月餅盒回收大行動2021」，讓大家繼續支持環保，使各位在歡度佳節的同時，亦可減少堆填區的壓力。

綠領行動月餅盒回收大行動2021

詳請：https://www.greeners-action.org/load.php?id=496217&plid=231053