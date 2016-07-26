中秋節2021｜中秋節=煲蠟？！盤點6個昔日中秋常見活動 碌柚燈籠、螢光棒

中秋節家家戶戶都會在一起歡聚，但除了吃月餅、賞月外，還有不少活動都值得在中秋節進行。以下就為大家盤點6個昔日中秋常見活動，有些活動已成絕響，有些活動則可成為流行，有興趣的話不妨在這個中秋節進行吧！

【煲蠟】

中秋節總會剩餘大量月餅盒，而在90年代就有不少小朋友或青年利用月餅盒和蠟燭來「煲蠟」，將蠟燭盛載在月餅罐等器皿中加熱至熔化、燃燒。雖然大部份人只是「貪玩」或出於好奇心驅使，但由於「煲蠟」極容易發生火災或造成燒傷，當時中秋節經常發生各種意外，因此香港政府就將其立法禁止。

當年更有不少政府宣傳片段在中秋時期播放，「哥哥！都叫你唔好煲蠟喇，好痛呀！」這句標語更是令人印象深刻，讓市民知道煲蠟的危險性。歡度中秋的同時記得要注意安全，加上「煲蠟」屬於犯法行為，所以大家切勿以身試法啊！

【放孔明燈】

中秋節源於嫦娥奔月的故事，10多年前不少人都會選擇在中秋的時候向月亮許願，而許願的方式便是通過放孔明燈，通過在孔明燈上寫上願望，再向高處放出以祈求願望成真，在郊野地區更是特別常見。不過在康文署轄下的郊野公園或遊樂場燃放孔明燈屬於犯法行為，再加上如果孔明燈不小心掉落的話還會引起火災，山火的問題更是特別常見！為免引起火災，建議大家不要隨便燃放孔明燈，有願望的話還是直接向月亮許願吧！

【玩螢光棒】

除了燈籠外，中秋節另一樣玩物便是螢光棒，小朋友特別喜歡將螢光棒套在身上，或製成各種形狀，即使沒法像大人般點火玩燈籠，也可以體驗中秋節的樂趣。不過近年大家特別注重環保，不可回收的螢光棒便備受指責，加上小朋友更喜歡玩電話遊戲，因此玩螢光棒便變得不再流行。

【製作碌柚燈籠】

代表中秋節的食品有月餅和碌柚，而不少人都會將吃完的碌柚皮製成特別的碌柚燈籠，做法並不困難，只要一開始撕開碌柚的時候盡量保持碌柚的形狀即可。製作的時候還可以作為合家歡活動，成品既環保又美觀，而且還充滿碌柚的香氣，屬童年時中秋必做的活動之一！

【掛紙燈籠陣】

中秋不但體現和家人團聚的重要，還能展示友好的鄰里關係。香港以前大部份公屋的構造都以雙塔式作建築，設有天井空間，因此不少人都會在中秋佳節掛上紙燈籠陣，令中秋更添氣氛。即使不在天井位置掛紙燈籠，也會在家中門前或走廊掛上，不過這樣的習俗同樣越來越少。

【玩卡通造型燈籠】

童年的時候總會渴望有屬於自己獨一無二的卡通造型燈籠，而且當年的卡通燈籠越出越多花樣，例如配有LED燈、音樂等，有機會的話更會帶回學校和朋友「爭妍鬥麗」。可惜近年不見小朋友有特別喜歡玩燈籠，有機會的話不妨買一個給小朋友，重現這種節日流行吧！

相關新聞：