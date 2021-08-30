中秋節2021｜恆香‧YM2中秋綵燈會 6大必影必玩打卡位+獨家月餅優惠 1.5米高巨型玉兔燈籠、燈籠隧道

中秋佳節將至，元朗恆香老餅家將與裕民坊YM2首次合作，由2021年9月3日至26日舉行恆香‧YM2中秋綵燈會。將來自元朗的百年造餅手藝以及昔日中秋文化傳統，活現於觀塘鬧市當中。設有6大必影必玩打卡位，更有月餅展銷限定優惠。

恆香‧YM2中秋綵燈會準備了6大必影必玩打卡位，包括展現元朗中秋人氣景點大橋街市燈籠街，由500個傳統綵燈打造的燈籠隧道、霓虹情尋猜燈謎、1.5米高巨型玉兔燈籠賞月Glamping營地、以及月餅過三關及月餅造型打卡櫈、微型手工藝及小城故事積木展區等，重現充滿中秋氣氛的香港情懷場景。

另外，它們更與「基督教懷智服務處」合作，邀請懷智學員學員以黏土手工藝為恆香製作微型恆香店舖，亦有學員以中秋盆菜、傳統嫁囍禮餅為題創作出不同作品。他們更為恆香及YM2的設計月餅包裝盒。每盒「元聚恆香‧愛心月餅」（2件裝包裝禮盒）的50%收益，將捐贈至懷智服務處。

恆香月餅亦於活動期間展銷並設場內獨家限定優惠：「元聚恆香‧愛心月餅」2件低糖迷你蛋黃白蓮蓉月餅禮盒裝由原價HK$98，減至慈善價HK$78。凡購買任何月餅滿HK$300，即賞「手造微型月餅磁石貼」1個；購買任何月餅滿HK$500，即賞「傳統風琴紙燈籠」1個 ; 滿HK$800送「經典迷你玉兔燈籠」。小城故事恆香元朗正舖積木亦由原價HK$359，減至中秋節慶價HK$320。

顧客只需於裕民坊YM2或裕民市集商戶，以即日電子貨幣消費滿指定金額HK$1,000，即可換領恆香‧YM2限定版迷你蛋黃白蓮蓉月餅（2件裝）1盒；消費滿HK$400可換領恆香經典豬籠餅1個。而滿HK$200，即可換領燈籠彩繪工作坊名額1個。

恆香‧YM2中秋綵燈會

日期：2021年9月3日至9月26日

時間：10am–10pm（恆香月餅展銷︰11am–8pm）

地址：觀塘協和街33號裕民坊YM2一樓中庭及地庫一層裕民市集露天廣場