中秋節2021｜月餅買多咗？5個捐月餅途徑

一年容易又中秋，買月餅是過節的指定動作，但有時自己買了，身邊的親戚朋友又再送多幾盒，食唔晒真的很浪費！與其周圍派給朋友，不如捐給有需要的人士，幫到人之餘，又可以將節慶氣氛分享出去！

月餅回收機構1：食德好

食德好今年與多個屋苑商場合作，方便大家捐贈多出的月餅，在中秋節前夕送到基層手中，轉廢為愛。捐贈者可以由9月1日至9月20日(下午3點前)，將月餅捐贈以下公眾回收點：

月餅回收機構2：惜食堂

致力在本地飲食界回收食物的「惜食堂」，今年亦繼續有募集月餅活動，由即日起至9月29日，可將月餅捐贈到惜食堂的收集點；由於9月13至29日，則可把月餅捐贈到21個月餅回收箱。惜食堂」同時收集月餅券，但留意要在月餅券兌換有效期前10日寄出到惜食堂辦公室。

月餅回收機構3：長春社

在眾多機構中，長春社「糧善關愛坊」食物分享計劃的回收食物種類最多，包括傳統月餅、冰皮及雪糕月餅、未過期的月餅換領劵、節日水果或禮盒，不過當然是未開封、包裝完整及質素良好的食物，

日期：2021年9月1至24日(強烈鼓勵於中秋節前21/9捐贈，讓接收的人士可以及時享用)

地點：「糧善關愛坊」荃灣梨木樹邨2座11號舖

時間：逢星期一至六，下午2時至6時

*捐贈前請先致電55411701確認

月餅回收機構4：房協

房協友里今年與各屋邨/屋苑住戶，舉行中秋禮品月餅轉贈計劃，收集的食品會透過社福機構，轉贈予匱乏長者及有需要的家庭。收集項目包括月餅（盒裝或個別包裝）、中秋禮品（曲奇、糖果、麵類或餅食禮盒等）。

日期：2021年9月14日至9月29日

地點：房協轄下屋邨/屋苑管理處或會所的指定收集點

月餅回收機構5：你自己

捐贈月餅的原意都是幫助有需要的人，不妨由鄰居、街坊或獨居長者著手，Facebook上亦有不少捐贈食物群組，可指明送給單親家庭等弱勢社群，又或者透過地區群組捐出，交收時間地點亦更有彈性。

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