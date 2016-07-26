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中秋節2021｜觀塘海濱長廊15米超巨型月亮 免費光影表演+可愛發光月兔 仲有RubberBand睇！
2 小時前
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中秋節2021｜觀塘海濱長廊15米超巨型月亮 免費光影表演+可愛發光月兔 仲有RubberBand睇！
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中秋節2021｜觀塘海濱長廊15米超巨型月亮 免費光影表演+可愛發光月兔 仲有RubberBand睇！

今天就是中秋節，除了與親朋好友到公園賞月之外，今年不同地方都設有中秋打卡點。其中觀塘海濱舉行「全民燈月」中秋嘉年華，有15米的超巨型月亮，同場更設攤位遊戲和懷舊遊戲。

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主辦在觀塘海邊展出15米高超巨型發光月亮

中秋節2021｜15米巨型發光月亮

全民「燈」月活動由「GP42」香港企業商會舉辦，由即日至22日於觀塘海濱長廊舉行。主辦在觀塘海邊展出15米高超巨型發光月亮，配合垂吊發光月亮、星星光影show，讓市民可以與巨型月亮及真月亮拍照。此外，亦有數百隻可愛發光月兔等著大家打卡！

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讓大家以不一樣的方式賞月。

懷舊攤檔市集+攤位遊戲 更有歌手表演

另外場內亦設有香港企業攤檔，有35個不同參展商，售賣各式各樣的懷舊商品及小食如同珍醬油、時興隆金龜嘜魷魚絲、雞仔嘜，紅A等；更有中秋必玩的攤位遊戲及祖父輩兒時遊戲。今晚8時至9時更邀請樂隊RubberBand到場表演，大家一定不能錯過！

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中秋節2021｜觀塘海濱長廊15米超巨型月亮 免費光影表演+可愛發光月兔 仲有RubberBand睇！

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場內亦設有香港企業攤檔及攤位遊戲
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今日仲有RubberBand睇！
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/中秋節2021｜觀塘海濱長廊15米超巨型月亮-免費光影表演可愛發光月兔-仲有rubberband睇！-285720
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