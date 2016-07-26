中秋節2021｜韓國中秋送XX？！7款中秋送禮提案 茶具套裝、大閘蟹餐卷

中秋節屬共享天倫之樂的佳節，除了與家人一起吃晚飯和賞月外，不妨向家人送禮，令中秋節變得更有意思。韓國在中秋節就有贈送食油、午餐肉等習慣，以下就為大家提出7款中秋送禮提案，每款都體面又貼心，絕對能獲得家人歡心！

【海味套裝】

韓國人在中秋節會贈送各種禮盒，而冬菇、人蔘等便是其中之一，若要符合香港的境況，海味套裝便是類似的選擇。不少海味店都會將各種海味捆綁成禮盒一起銷售，可以按能力選擇不同價格的禮盒，既實用又得體。

【維他命禮盒】

最近天氣開始變得乾燥，再加上受疫情影響，增強抵抗力便是最需要進行的日常，因此不妨趁着中秋節贈送維他命禮盒，不但可以顯出孝心，還可以為父母、長輩的健康出一分力，令中秋這個團圓佳節更有意思。

【茶葉禮盒】

中秋節總少不了月餅的出現，而月餅的最佳配搭便是茶飲，既可解膩又可消滯，因此用茶葉禮盒送禮實屬不錯的選擇，不論送給長輩、上司，抑或朋友、下屬等都十分適合。而市面上本來就有不少精美的茶葉禮盒，選購時困難應該不大，再加上茶葉的保質期較長，即使過了中秋節亦可飲用，屬一款較保險的禮物。

【茶具套裝】

如果擔心茶葉口味不合別人心意，可以選擇贈送茶具套裝，同樣符合中秋的氣氛。而向不同人士贈禮，則可選購不同款式的茶具，例如向長輩可贈送陶瓷製的茶具，年輕一輩則可贈送款式較簡約的茶具，從選擇的禮品中可以看出贈禮者的心思，收禮者自然倍感高興。

【大閘蟹餐卷】

秋天除了中秋節外，便是大閘蟹當造的季節，不過未必每個人都懂得處理大閘蟹，因此與其贈予大閘蟹作禮物，不如贈送大閘蟹的餐券，讓對方直接到餐廳用膳，特別適合送給長輩，慰勞他們平日的辛勞。不過如果喜歡合家歡一起進食的話，可以像韓國人贈送韓牛、午餐肉禮盒一樣，選擇直接贈送大閘蟹，在中秋佳節一起享用。

【桂花酒禮盒】

不少人都會選擇以酒作為禮物，而與中秋節特別相配的酒類便是清香撲鼻的桂花酒，贈禮後一起小酌一杯賞月的話，便更有興致。桂花黃酒更是與大閘蟹特別合襯，假如中秋節當日會吃大閘蟹，用桂花黃酒來作為禮物便是不錯的選擇。酒類禮合一般大方得體，絕對會得到長輩們的歡心！

【新鮮果籃】

如果真的想不到該贈送什麼禮物，新鮮的水果果籃就絕對不會有錯！韓國就有贈送水果禮盒的習慣，例如蘋果、梨等，而香港就流行贈送果籃，果籃的水果種類繁多，總能夠滿足家人的需要，特別適合在中秋節一起賞月的時候進食，屬共享天倫之樂的送禮之選。

相關新聞：中秋節2021｜中秋必行市集D2 Place秋日文化祭+加菲貓限量節慶食品

中秋節2021｜中秋節=煲蠟？！盤點6個昔日中秋常見活動 碌柚燈籠、螢光棒

中秋節2021｜月餅宜配茶！6款月餅與茶配搭推薦 消滯不傷胃！

中秋節2021｜韓國中秋送XX？！7款中秋送禮提案 茶具套裝、大閘蟹餐卷