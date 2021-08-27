中秋節2021｜6個賞月好去處推薦 九龍嘉頓山、屯門浩和街 露營/野餐/綵燈晚會

踏入9月，就是一年一度的中秋節！大家想好了到哪裡賞月嗎？受到疫情影響，相信大部分人都想避開人群，與家人朋友共渡佳節。以下為大家介紹6個賞月好去處，除了欣賞到月亮，更可以同時露營、野餐！

賞月好去處｜九龍嘉頓山

不少人為了賞月及觀星，都會特地去行山，在最高位置欣賞美景。行山新手如果怕路線難度太高，可以選擇行嘉頓山！位於深水埗的嘉頓山，屬文青必行的行山地點。不但鄰近市區，而且非常易行。山上可以飽覽香港市區夜景，在這裡賞月亦份外有feel！

前往方法：深水埗地鐵站D1出口，於美荷樓右邊小路開始出發，沿小路步行約30分鐘

賞月好去處｜流浮山白泥

上下白泥向來都是看日落必去熱點！由於它光污染情況低，而且四周圍沒有高樓大廈，因此同時亦是賞月好地方之一。除了可到流浮山吃海鮮之外，附近亦有不少glamping及露營地方，讓大家可以一邊遊玩，一邊賞月，玩足兩日一夜！

賞月好去處｜屯門黃金海岸

到黃金海岸必去泳灘！與新咖啡灣、舊咖啡灣及加多利灣相連在同一海岸線之上，佔地約八萬多平方公尺。一望無際的海岸線，最適合大家漫步及賞月。另外鄰近BBQ配套設施完善，大家可以買齊食物，一邊燒烤一邊賞月，份外有氣氛！

地址：新界掃管笏青山公路青山灣段一號

前往方法：於屯門公路巴士轉乘站轉搭52X, 53, 61M, 962B或N962

賞月好去處｜屯門浩和街

近期大熱的打卡點一定非屯門浩和街莫屬！被稱為「香港邁亞密」的浩和街，鄰近屯赤隧道近屯門入口。有無敵大海景、草地、棕櫚樹及堤壩，猶如置身歐洲一樣。無論是日頭還是晚上都是打卡一流，亦是中秋賞月野餐的好去處！

地址：屯門浩和街

前往方法：於屯門站轉乘K52巴士至望后石站，步行20-25分鐘即可到達

賞月好去處｜西九海濱長廊

西九海濱長廊向來都是周末好去處，欣賞著維多利亞港的美景野餐。到了中秋正日更可以看到又大又圓的月亮！海旁附近亦有餐廳及小食店，即使沒有準備都不用怕餓到！

地址：西九文化區藝術公園及海濱長廊

前往方法：於九龍站E4或E5出口，沿雅翔道步行至行人天橋，橫過天橋即到達。

賞月好去處｜維多利亞公園

維多利亞公園貴為港島區其中一個最大的公園，不時都會舉辦大型活動。其中每年都會舉辦的中秋綵燈晚會，欣賞月亮之餘更可與大型燈飾打卡！

地址：銅鑼灣興發街一號

交通：於天后站A2出口，左轉由興發街入口進入