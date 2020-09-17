仙氣彌漫冬日森之仙境 星級打卡點打造聖誕光影之旅

今個聖誕又多一個必去打卡點！2021年11月13日至2022年1月2日期間，YOHO Mall特別打造夢幻光影之旅「冬日．森之仙境」，YOHO MALL I 中庭將化身成神秘又夢幻的「炫彩奇幻森林」，全場以光影技藝塑造多個炫彩燈光裝置，猶如走進夢境般的仙子國度；YOHO MALL II 中庭則打造成「仙子們的秘密花園」，所有裝飾擺設及聖誕花瞬間放大，彷如化身成為仙子穿梭於聖誕花園中；而仙氣更由室內彌漫至室外YOHO Urban Farm，打造15米長「仙子星光許願長廊」，破天荒以仙子縷空燈飾營造浪漫氣氛滿溢的森林系光影長廊，情侶及閨蜜們除可許下願望外，更可拍出仙氣滿滿的照片，過一個夢幻聖誕！

3大炫彩燈光裝置引領走進仙子星光森林

聖誕光影之旅由YOHO MALL I 中庭的「炫彩奇幻森林」開始。3大炫彩燈光裝置包括巨型互動裝置「願之光寶石」，寶石的縷空吊燈將幾何圖案360度投射於牆上，輕輕轉動燈罩，光影猶如萬花筒圖案令這個小小空間隨即化為迷人寶石世界；「花語迷宮」以典雅拱門設計，配以數百花瓣吊飾作點綴，打造出浪漫又唯美的奇想世界；至於情侶們則不妨親臨以幸福閃光碎片打造成的6米高「極光炫彩玻璃聖誕樹」，燈光折射出幻彩光影效果，絕對是冬日甜蜜拍照熱點！

期間限定巨型聖誕花發放愛的祝福

離開仙境森林，將可到達YOHO MALL II 中庭「仙子們的秘密花園」。花園種植了一朵4.5米高的「永恆聖誕花」，相信是仙子們特別為聖誕節而栽種，其花語為「祝福」，為每次親臨的訪客送上甜美窩心祝福；暢遊花園更可抬頭欣賞星光閃閃的「蒲公英小徑」，其花語代表著永不止息的愛，定必與摯愛找緊機會拍下甜蜜合照，共享甜美時光。

15米長「仙子星光許願長廊」拍出仙氣滿滿照片

走訪過室內的仙境森林及秘密花園後，千萬不要錯過位於YOHO Urban Farm內15米長的「仙子星光許願長廊」，日夜光影下的長廊掛滿精緻燈飾，晚上亮燈後彩色燈光照亮整條長廊更見奇幻，於炫亮浪漫的長廊下與摯愛好友漫步談心，倚伴欣賞如電影般的夢幻場景，傳說攜手通過長廊的情侶更會得到仙子們的真摯祝福！

仙氣彌漫冬日森之仙境 星級打卡點打造聖誕光影之旅