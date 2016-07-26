Jeremy生日｜你不知道的Jeremy@MIRROR 7件事！內向男生蛻變貴氣王子

男團MIRROR成員Jeremy(李駿傑)今日26歲生日，出道近3年的他，初時被形容為隊中的「隱形人」，但隨年月增長，慢慢逐漸散發出獨有的王子氣質，廣告也愈接愈多，生日前夕更獲一眾Unicorns(粉絲暱稱)買下巴士車身廣告為他慶生，一齊來看看這位花美男的進化史！

Jeremy@MIRROR進化史：父母離異養成寡言性格

Jeremy的父母在他6歲時離異，其爸爸是中港司機，每個星期只在星期日回港，媽媽則另組織新家庭生下弟弟。他改由婆婆照顧，6歲時就去了大陸生活，在湖南讀小學，後來才回港讀中學，經常獨處的他養成內向寡言的性格，更自言平日沒事做就會在家中坐在電腦前一整天。婆婆離世後，與爸爸關係疏離的他Jeremy亦選擇獨居。

Jeremy@MIRROR進化史：小時候立志成歌手

Jeremy自小已熱愛表演，小時候已立志要成為歌手，小學時已獲選為「唱歌之星」，在班上唱歌。他曾參加過《快樂男聲》、《中國新歌聲》等節目，更報名參加過韓國偶像公司的練習生選拔，可惜多次都被淘汰。他亦為自己的夢想設下了期限，若25歲前仍未能追夢成功就要放棄。幸好他在23歲時參加了《全民造星》，獲得第9名，更成功加入MIRROR。

Jeremy@MIRROR進化史：《造星》獲劉美君賞識

Jeremy參加《全民造星》時，表現不算最搶鏡突出，被外界形容「韓味濃」，欠缺個人特色，壓力爆煲的他在鏡頭前喊爆，亦失去了信心，「所有人都喜歡被人稱讚、被看見。咁多人的節目中當然希望自己被看到，但我不明白，我不懂為甚麼我每次都很努力，但無人喜歡我。」但導師之一的劉美君就大讚他有妖艷氣質，覺得他可以如黃耀明或張國榮般行妖媚路線，對他甚為賞識。

Jeremy@MIRROR進化史：個人頻道唱cover

Jeremy加入MIRROR後，未能有正式派台的Solo作品，但他不時在個人的YouTube頻道唱Cover歌曲如《Gone》、《Oh my God》及《想見你想見你》等，亦曾與隊友Edan合唱姜濤的《孤獨病》，希望透過個人頻道做出成績，令更多人聽到他的音樂，被花姐及梁祖堯大讚唱功與舞功都穩定。

Jeremy@MIRROR進化史：多變造型可塑性高

酷愛韓風Jeremy初出道時不時以oppa姿態現身，近年改以西裝、恤衫打扮，展現王子般的貴氣，穿起皮褸時更散發妖艷華麗特質，散發獨特星味，可塑性甚高！不過相信一眾鏡粉也知道這隻「豬仔」私下其實是個溫柔暖男，不介意照顧其他隊員，是隊中的媽媽級人物。

Jeremy@MIRROR進化史：個人頻道推新歌《夢言》

Jeremy終在今年6月推出在Youtube個人頻道推出歌曲《夢言》，請來好友應智越（細貓）擔任監製之餘，亦與對方聯手作曲。Jeremy表示，這首歌是送給Unicorns禮物，答謝他們多年來支持：「謝謝Unicornsss，從過去、到現在、到未來，謝謝你們一直都在。」

Jeremy@MIRROR進化史：廣告愈接愈多

Jeremy的努力亦開始得到回報，他在7月接下首個個人廣告後，人氣急升成為廣告新寵兒，短短兩個月內已接拍多個廣告，包括銀行、雪糕、首飾、護膚品、美白牙貼及主題樂園等，相信他推出個人單曲的日子亦不遠！