假冒女團｜KKday下周一開賣《假冒女團》首影戲票+福袋+海報
1 小時前
假冒女團｜KKday下周一開賣《假冒女團》首影戲票+福袋+海報
Mirror成員Anson Lo(盧瀚霆)的首部電影《假冒女團》，將於11月25日登上大銀幕，由KKday贊助的電影首映會將於11月21日舉行，KKday更將於下星期一(11月1日)推出戲票及限福袋禮品，將一眾「神徒」優先觀賞電影，更有可能見到主要演員到場謝票，與偶像近距離接觸。
訂票只限KKday APP：https://www.kkday.com/zh-hk/product/123728?cid=9429
優先訂票：2021年11月1日中午12時
電影首映會日期：2021年11月21日（日）
套餐1：《假冒女團》電影首影禮戲票+限量福袋禮品，附送KKday獨家電影海報套裝含2款海報（KKday自取) $688
．《假冒女團》電影首影禮戲票1張
．限量福袋禮品1份，內含贊助商小禮品（戲院當日派發）
．附送KKday獨家電影海報連官方電影海報共2張（戲院當日派發）
*將會有主要演員到場謝票，視乎當日安排決定
套餐2：《假冒女團》電影首影禮戲票+限量福袋禮品，附送KKday獨家電影海報套裝含2款海報（首映禮當日戲院換領）$688
．需憑KKday憑證於首映禮當日在戲院換領戲票入場
．限量福袋禮品1份，內含贊助商小禮品（戲院當日派發）
．附送KKday獨家電影海報連官方電影海報共2張（戲院當日派發）
*將會有主要演員到場謝票，視乎當日安排決定
套餐3：《假冒女團》電影換票證1張（KKday自取）$138
．《假冒女團》電影換票證1張
．電影正式上映日期：2021年11月25日（建議於上映期3個禮拜內換領正式戲票）
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/假冒女團｜kkday下周一開賣《假冒女團》首影戲票福袋海報-290836