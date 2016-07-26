假冒女團｜The Point by SHKP x《假冒女團》限時推廣！ 消費即送限量版Anson Lo明信片/電影換票證

MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆的首部主演電影《假冒女團》，將於11月25日正式上映！為宣傳電影，新地商場綜合會員計劃The Point by SHKP與《假冒女團》聯乘，推出一系列獨家電影限量禮品，只要完成指定消費任務即可換領！

假冒女團｜限時任務嬴明信片

The Point只需要於指定新地商場消費滿 $500或以上，並透過App成功登記積分，即可換購獨家電影限量明信片一套，一共有A、B兩款，每款共3張。明信片上印有電影劇照，神徒一定要收藏！

A款明信卡的指定消費期為2021年11月8至17日，換領日期由2021年11月18日起；而B款的指定消費期為2021年11月18至28日，換領日期由2021年11月18日起，換完即止。

假冒女團｜滿指定金額換電影換票證

另外，於指定新地商場消費滿 $3,000或以上，並透過App成功登記積分，即可《假冒女團》電影換票證2張。指定消費期為2021年11月8至28日，換領日期由2021年11月18日起，數量有限，換完即止。

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