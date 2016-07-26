全港最大空中戶外運動體驗場 TKO Spot「將軍競技場」

TKO Spot是以健康生活及文化作定位的將軍澳區商場，今次特別打造全港最大型空中戶外運動體驗場地「將軍競技場」，供不同類型的運動同時進行，將運動文化帶入社區，並提供DECATHLON 的不同運動用品供市民試用，鼓勵大家享受運動的樂趣！

戶外運動四大區域 多元化運動體驗

場內劃分為四大區域，包括「車神大道」、「球山球海」、「鬆筋擂台」，及「營營地」，能一次過滿足不同的運動需求！

「車神大道」以鮮豔的紅色、藍色，及綠色為主，賽道適合平衡車、滾軸溜冰等運動進行訓練或比賽，還加入了各式各樣的斜台及障礙物，亦會定期更換賽道，增加挑戰性和趣味。

「球山球海」內設有小型足球場、籃球場及羽毛球場等設施，適合進行多種球類活動，各類運動愛好者能在此大顯身手。

「鬆筋擂台」提供逾三千呎的草地區域，擺放多款輔助肌肉伸展的裝置，大家在運動前後可以好好熱身拉筋及伸展放鬆運動。另外還會定期舉辦免費瑜伽體驗，參加者可暫時遠離都市煩囂，紓解壓力。

「營營地」放置了多個露營帳幕及野餐帳篷，適合一家大小體驗露營生活，盡享天倫之樂！

免費借用運動相機及試玩運動用品 集運動及打卡於一身

大型運動用品專門店 DECATHLON亦提供多款小童專用運動設施，包括籃球架、足球架、健身，及瑜伽用品等，讓小朋友一次過接觸不同運動。

另外，場地更提供 DJI Osmo Action 等運動拍攝器材免費借用，讓大家能捕捉運動員的英姿！