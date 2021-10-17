全港最大！ 西寶城新開Wellcome Fresh超市 即買即煮海鮮+掃食街+鮮活食材區

西環居民請注意！惠康於西寶城開設佔地超過5萬尺的全新概念惠康「鮮」級市場—Wellcome Fresh。佔地超過50,000呎，是惠康全港最大分店。其中最大賣點是美食街及特大海鮮區，海鮮更可以即揀即煮即食！

Wellcome Fresh超市｜鮮活食材區

場內分為3大鮮活食材區、食街、而烘焙區、乾果和果仁區等14個專區。其中鮮活食材區主打新鮮蔬果、肉類及海鮮，全部都由外國新鮮空運到港。包括有全港獨家的澳洲朱古力臍橙、Saveol法國蕃茄 ($7/100g)、紐西蘭牛油果 ($5/個)等，全部以超抵價發售。當然少不了各種有機蔬菜，其中它的超巨型蘑菇($10/100g)由元朗農場供應，支持本地農業，更有美國空運到港的彩色椰菜花！

Wellcome Fresh超市｜海鮮區

Wellcome Fresh其中一個最大賣點就是特大海鮮區，有超過100款海鮮，必買挪威皇帝蟹及生猛瀨尿蝦。海鮮區標榜即買即煮，揀好海鮮後可自選不同烹調方法，包括避風糖炒、芝士焗、椒鹽炒、蒜蓉粉絲蒸等，再到食街領取，減省在家煮的時間。除此之外，亦有鮑魚及其他海鮮，更有已預先包裝好的料理包，非常方便，適合上班族人士！

Wellcome Fresh超市｜懷舊肉檔

超市當然少不了肉檔，主打每日新鮮屠宰豬肉。其中更有本地無激素新鮮黑毛豬，每日的供貨量只有10隻，油花及肉味比一般豬肉重。亦有來自日本鹿兒鹿的白豚、薄切和牛及若雞，冬天打邊爐必備！

Wellcome Fresh超市｜美食街

Wellcome Fresh首度引入美食街，包括烘焙區、和風美食區、韓式料理梨花,、Pizza Hut熱食區、燒味區、熟食區、Grab & Go區及本土小食區。其中必試即烤肉乾及蛋卷，店內更設有區域讓顧客即場品嚐美食。

Wellcome Fresh超市｜新開張優惠

為慶祝全新開幕，Wellcome Fresh於即日起至10月22日期間推出限定驚喜福袋，顧客可以HK$20帶走價值超過HK$300的產品，每日限額100個，數量有限，售完即止。現場設有幸運輪，顧客凡購物滿HK$120，即可參加抽獎，贏取精美禮物。立即相約親朋好友屆時齊齊朝聖，同時把握機會把禮物帶回家吧！

Wellcome Fresh

地址：香港西環卑路乍街8號西寶城3/F

營業時間：上午7時30分至晚上11時

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