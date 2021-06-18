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全港首個｜Kakao Friends互動遊戲天地與Ryan & Apeach提早過聖誕
1 小時前
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鑽石山荷里活廣場KakaoFriendsKakaoFriends聖誕夢幻樂園Ryan飛越海盜船Apeach彈彈咖啡杯JayG極速跳樓機
全港首個｜Kakao Friends互動遊戲天地與Ryan & Apeach提早過聖誕
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▲Kakao Friends一眾人氣角色由即日起至2022年1月2日現身荷里活廣場「Kakao Friends聖誕夢幻樂園」。消費滿指定金額或憑VIC會員積分更可於指定周末參加「Ryan & Apeach見面會」，與穿上聖誕服飾的Ryan和Apeach合照，留下難忘的聖誕回憶。
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▲「Ryan飛越海盜船」讓大家與Ryan一起於2米高的滑梯滑下，體驗冬日滑翔的極速快感。
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▲暢玩完「Apeach彈彈咖啡杯」後，記得與聖誕樹造型的Apeach合照留念！

又到聖誕，又到聖誕，今年仍然要留港過聖誕覺得好可惜？Kakao Friends一眾人氣角色Ryan、Apeach、Tube、Con、Muzi、Neo & Frodo、Jay-G以及春植由韓國飛抵鑽石山荷里活廣場，更換上萌爆聖誕造型，舉辦「Kakao Friends聖誕夢幻樂園」，由即日起至2022年1月2日與大家共度歡樂聖誕！

必玩2大主題區 

「Kakao Friends聖誕夢幻樂園」是全港首個加入Kakao Friends互動遊戲元素的玩樂園區，其中「Ryan飛越海盜船」絕對是樂園內最矚目的互動遊戲之一。由Ryan帶領大家走到以海盜船設計的大型滑梯，坐上水泡從2米高的滑梯滑下，體驗冬日滑翔的極速快感。另一個以粉紅色的Apeach為主題的「Apeach彈彈咖啡杯」，外型既浪漫又充滿少女心，巨型咖啡杯更內有乾坤，是一個5米大的彈床，彈跳時不但可從高空俯瞰整個聖誕夢幻樂園的美景，更可與Apeach比試誰跳得更高。

暢遊3大打卡熱點 

玩盡互動遊戲區後又怎少得於3大打卡熱點拍照留念：Ryan與春植已經準備就緒，在逾3米高的樂園拱門下以最可愛的姿態歡迎大家；樂園正中的「Kakao Friends聖誕夢幻樂園大舞台」，Tube、Con、Muzi及Neo & Frodo於舞台上的旋轉木馬擺出萌爆姿勢，期待與大家來個大合照，留下美好的回憶；然後走到「Jay-G極速跳樓機」，一起跟Jay-G感受跳樓機帶來的感官刺激。

特設期間限定店 消費換領限定禮品 

除了玩樂園區和多個打卡位外，同場亦設有「Kakao Friends期間限定店」，售賣過百款人氣精品。此外，荷里活廣場更準備了3款Kakao Friends限定禮品，包括「Kakao Friends 2022年座枱月曆」、「Kakao Friends掛頸八達通套」及「Ryan x Apeach餐碟套裝」，只要即日以電子貨幣消費滿指定金額或憑VIC會員積分即可換領。

全港首個｜Kakao Friends互動遊戲天地與Ryan & Apeach提早過聖誕

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/全港首個｜kakao-friends互動遊戲天地與ryan-apeach提早過聖誕-291699
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