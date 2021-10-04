全港首商場獲體院安排教練及移師專業設備 李慧詩明撐場分享運動員心路歷程

香港運動員先後在東京奧運、殘奧以及全運會中取得空前成功，令全城振奮！為延續這股體育熱潮，香港體育學院與恒基地產合作，將於周日(10日)起至10月31日假將軍澳MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY舉行「體通體透體育學院」主題活動。「牛下女車神」李慧詩聯同東京奧運滑浪風帆第八名陳晞文及空手道運動員李振豪，率先於明日(9日)下午2時出席開幕儀式，分享運動員生涯歷程及成功背後的故事。

為了讓市民親身感受運動員如何接受訓練以及運動員的奮鬥歷程，現場設有4項運動體驗區，包括單車體驗區、賽艇體驗區、滑浪風帆體驗區及H．COINS會員專享劍擊體驗區，部分專業訓練器材更是由體院移師至商場，甚至體院還安排專業教練到賽艇體驗區及滑浪風帆體驗區，和市民傳授一些小技巧，助參加者贏取由體院送出的限量禮品！除此之外，場內亦設有AR虛擬遊戲裝置，在跑步及游泳兩個項目上一決高下，還有「香港體育學院虛擬導賞團」，參加者可以透過VR 360°虛擬導覽，參觀體院的世界級訓練設施。

H．COINS會員

有機會與張小倫、余翠怡、杜凱琹等

運動員零距離接觸

除了明日有李慧詩及多位運員任開幕嘉賓外，在10月16、23及31日一連三星期，大會分別邀請了劍擊隊「大師兄」張小倫、「劍擊花美男」崔浩然、輪椅劍擊運動員兼「七金劍后」余翠怡、東京殘奧男子羽毛球WH2級單打銅牌得主陳浩源、東京殘奧硬地滾球B4級個人賽銅牌及BC4級雙人賽銀牌得主梁育榮、東京奧運女子乒乓球團體賽銅牌得主杜凱琹、李皓晴及蘇慧音，分享早前出戰東京奧運及殘奧的經驗，亦會談及全職運動員的練習過程和日常生活等。值得一提，H．COINS會員有機會與運動員近距離接觸，參加方法可以登入商場的Facebook專頁，預先登記及預留觀眾席，現場亦設少量進場名額可即場登記。

全港首商場獲體院安排教練及移師專業設備 李慧詩明撐場分享運動員心路歷程