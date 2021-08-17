勁過七師傅！唔想做裕美？6招教你拆解婆媳不和

ViuTV節目《七救星》首播，首集就立即「打大佬」，為林作女朋友裕美與媽媽王莉妮修補關係，可惜林母完全不接受裕美，令她在鏡頭前喊爆，作為主持的七仙羽（七師傅）就指是林作的孽障太深，要亂棍拍打除孽障，裕美仔也加入打埋一份，暴力地收場。其實要化解婆媳關係，不一定要用棍，媳婦、奶奶及老公都有責任，今日就教大家6招化解婆媳誤解。

6招拆解婆媳關係1：多誇獎奶奶+買禮物

正所謂「雞脾打人牙骹軟」，平日多點賣口乖，例如你和老公回家，奶奶煮了飯，不要說：「正在減肥」，試著說：「好好吃！怎麼做的？我也想跟你學！」另外，沒有女人不喜歡禮物，過時過節禮物少不了，偶然也可以和奶奶逛街，維繫感情。

6招拆解婆媳關係2：嘗試理解奶奶心情

如果自己帶大的兒子有了愛人，甚至對老婆比自己更用心，作為媽媽當然會失望。當然心情不好可能針對你，所以婆婆有時候做一些事情的時候，也可以試著理解。

6招拆解婆媳關係3：雙方少批評

要明白與朋友也有意見不同的時候，有時並沒有對錯之分，身在不同的立場及時代背景，有不同的觀點，不用直接批評，改個話題就好。

6招拆解婆媳關係4：奶奶不要堅持同住

如果經濟環境許可，作為奶奶，就不要堅持跟兒子與媳婦同住，因為一定有生活與相處上的摩擦，新抱及兒子可以定期打電話或是簡訊主動關心，順便打開雙方的話題。而即使住在一起，奶奶亦請尊重兩口子的私人空間，不要亂碰他們的東西。

6招拆解婆媳關係5：老公不要做豬隊友

男人作為這段關係的「第三者」，角色卻絕對重要。如果把媽媽的不滿直接告訴老婆，然後期望另一半可以自己調整「改過」，卻會令婆媳關係加速惡化，甚至讓對方覺得「又在你面前說我壞話！」令關係愈來愈糟。另一個情況是向媽媽投訴老婆，要知道所有媽媽都只會幫著自己兒子，此時只會加深媽媽對媳婦的不滿。

6招拆解婆媳關係6：為奶奶規劃退休生活

中國人很愛控制兒子，但其實人生已經過半，自己的重心不應再在兒女之上，每個人都應該為自己的人生負責，不妨好好計劃退休生活，例如學習新事物，與好姊妹食飯行街，好好過充實的晚年生活。