即影即有｜盤點6款新舊即影即有相機 Polaroid Go、LEICA Sofort

最近Polaroid出品的Polaroid Go造型可愛，在日韓台都十分受歡迎。但其實即影即有並非這兩年才流行，以下就為大家盤點6款新舊即影即有相機，買即影即有前必睇！

【基礎入門】FUJIFILM Instax mini 11

對即影即有相機有興趣的話，一定會知道這款基礎入門的FUJIFILM Instax mini 11。其實FUJIFILM的Instax mini系列屬經典的即影即有相機，一直更新改良和改變外型後，現時推出至型號「11」。Instax mini 系列最大的特點便是性價比高，除了機身較其他即影即有相機便宜外，基礎相紙同樣屬眾多型號中最便宜，因此經常使用的話負擔也不算大。

最新的Instax mini 11無論自拍或他拍都十分方便，更新增自動測光功能，一改以往FUJIFILM Instax系列在昏暗環境下的缺點，成品顏色亦較明亮。Instax mini 11共有5款顏色，還附贈獨特的快門按鈕，樣式多變的程度可以說是即影即有界的iPhone！

【獨特相紙】FUJIFILM Instax WIDE 300

如果喜歡較大的相紙，那麼便建議選擇使用橫向闊相紙的FUJIFILM Instax WIDE 300。Instax WIDE 300的外型採用復古設計，手握位置亦符合人體工學，而且閃光燈可以自由調節，即使身處陰暗的環境也能拍照。而使用寬相紙拍照時，一方面可以拍下更多的人和景物，另一方面其質感亦比較細膩，整體亦特別有復古的韻味更適合用來留念。

【玩味十足】FUJIFILM instax SQUARE SQ1

FUJIFILM旗下的即影即有剛推出時，只有mini和WIDE兩種相紙尺寸，所以不少人都嫌相紙過小或過大。而近年推出的instax SQUARE系列便能夠解決這些人的需求，採用正方形相紙，尺寸為62x62mm，與Polaroid的質感較接近。

instax SQUARE SQ1帶有自動曝光功能，不用擔心光線問題，同時帶有自拍和微距專用的Selfie On功能，即使是即影即有新手也能容易掌握。相機的外型呈正方形，配以統一的顏色，整體玩味十足，不論男女都十分適合使用，用來作為伴侶的禮物屬不錯的選擇。

【質感細膩】LEICA Sofort

LEICA屬於相機名家品牌，旗下的產品深受不少人歡迎，而這款LEICA Sofort便是他們推出的即影即有相機，相紙尺寸與FUJIFILM的Instax mini系列同樣，而且實際上機身的製作也是由FUJIFILM代工，因此相紙可以通用。雖然由FUJIFILM製作，但LEICA Sofort 的測光、快門、畫面細節等都比FUJIFILM的Instax mini系列優勝，同時只需像傻瓜機般自動操控，對即影即有新手來說屬不錯的選擇，唯一需要考量的便是機身的價錢較貴。

【經典復古】Polaroid Now

Polaroid一直都是即影即有界的經典相機，但一般價格都比較昂貴，而且大部份經典款式都是二手商品。而Polaroid Now便致敬經典，外型與經典型號相近，但卻帶有自動對焦功能，加上閃光燈可以自動選擇關閉，較Polaroid其他相機易掌握，而且價格亦比較實惠。不過Polaroid Now亦有一般Polaroid相機的通病，除了相紙顯影時間較長外，相紙的價格亦比較昂貴，對新手來說可能會造成負擔。

【的骰可愛】Polaroid Go

最近在即影即有界掀起熱潮的相機，便是這部的骰可愛的Polaroid Go！無論機身還是相紙都較Polaroid其他相機細小，造型小巧可愛，隨街攜帶也不會造成負擔。而在正常情況下，其出片顏色也比較接近原色，沒有太大的色差問題，但建議在室內光線充足下使用，以確保照片的顏色不會太過昏暗。不過由於機身較小，功能亦不多，只有自拍和強制閃光燈功能，而相紙雖然較常規款式便宜，但尺寸較小，因此也不算划算。