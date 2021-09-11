口罩妝｜無懼焗促口罩+炎夏高溫！7招定妝教學 持久不脫妝

雖然已經九月，但天氣持續炎熱，而且還要戴上口罩，再完美的妝容也無法對抗汗水的影響，令不少人都倍感煩惱。以下就教大家7種定妝方法，讓大家無懼口罩和高溫，妝容持久不脫妝！

簡易定妝法

不少有化妝習慣的人都懂得利用散粉、粉餅等方法來定妝，但其實均備需要使用正確的方式，才能達至事半功倍。

口罩妝｜好底妝=好定妝

如果想化妝後持久不脫妝，首先要做好的便是上一個好的底妝。油性膚質或混合油性肌膚化底妝時，應先着重控油方面，減少出油和泛油光問題，而對乾性膚質或混合乾性肌膚來說，底妝就要著重保濕，以防止乾燥導致脫皮、卡粉等影響定妝的狀態。

同時在化妝時需要簡化妝前的步驟，待防曬成膜後再上粉底，以免影響之後的妝感，只要打好基礎才可以有更好的定妝效果。

口罩妝｜散粉定妝

不少人都會用散粉定妝，不過通常都只是隨便將散粉上臉，但如果想有更好的定妝效果，便需要知道正確的使用方法。首先建議不要用本來帶有的粉撲，而是用散粉掃蘸取散粉，然後在手或紙巾上去掉多餘的散粉再掃上臉。上臉的時候記得不要直接將刷頭往臉上，而是要用刷子腹部輕掃，令臉部妝感更輕薄，而且帶有啞光。

口罩妝｜粉餅定妝

除了利用散粉外，也有不少人會選擇使用粉餅定妝，比散粉的遮瑕力更好。而利用粉餅的話，建議粉撲蘸取粉餅時，需要輕輕揉搓粉撲，讓沾上的粉末能夠均勻分佈，然後再輕輕按壓在臉上容易出油的地方。若想整體妝感更佳，乾燥的地方只需稍微按壓，不然容易會造成卡粉的問題出現。

口罩妝｜定妝噴霧定妝

對於懶人來說，定妝噴霧便是最佳的定妝工具，只需在化妝後直接往面上噴灑即可。噴灑時只需要注意跟臉保持一定距離，待臉上的噴霧變乾後即可。使用定妝噴霧的妝容粉感較輕，不過就沒有任何遮瑕作用，較適合懶人或戴口罩時使用。

進階定妝法

若果嫌一般的定妝產品不夠強力，不妨使用進階的定妝手法，令妝容變得更完美。

口罩妝｜靜置定妝法

化好底妝後，將粉撲或化妝蛋弄濕，然後蘸取大量的散粉，再印在容易出油的地方，靜置5至8分鐘後用化妝掃輕輕掃掉多餘的散粉即可。

口罩妝｜三明治定妝法

就像這個方法的名字一樣，以三文治的形式層層加疊，首先在臉上掃一層薄薄的散粉，然後上粉底，最後再用散粉定妝即可。或是可以在化好粉底後先噴上一層定妝噴霧，再化胭脂、眼影等位置，最後再重新使用一次定妝噴霧，這樣同樣可以加強定妝效果。

口罩妝｜「強力膠水」定妝法

大部份人最容易脫妝的部份便是粉底，特別是鼻尖、下巴等被口罩接觸的位置。針對這些地方，建議可以使用「膠水」定妝法，將定妝液與粉底液以4:1的比例融合，攪拌均勻後再使用粉撲或化妝蛋上臉，畫好全妝後再噴定妝噴霧，待乾了再上一層散粉，最後再噴一次定妝噴霧即能夠一整天持久不脫妝。

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