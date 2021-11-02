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周末好去處｜《人生照相館II - Colour Therapy》12月強勢回歸 逾20個韓風打卡位+全新寵物韓服 首7770位觀眾有85折優惠
1 小時前
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周末好去處｜《人生照相館II - Colour Therapy》12月強勢回歸 逾20個韓風打卡位+全新寵物韓服 首7770位觀眾有85折優惠
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周末好去處｜《人生照相館II - Colour Therapy》12月強勢回歸 逾20個韓風打卡位+全新寵物韓服 首7770位觀眾有85折優惠

早前曾風靡全港的《人生照相館》再次回歸！由 2021年12月1日至2022年2月27日，《人生照相館II》以「Colour Therapy色彩療癒」為主題，20個色彩豐富、具夢幻感的打卡場景空降中環。今次更特設「寵物日」，大家可以穿上寵物韓服，與家中的主子來個「selca」！

人生照相館II｜逾20個韓風打卡位

今次照相館以「Colour Therapy色彩療癒」為主題，一共有20個時尚感十足的打卡場景。除了元祖超高人氣場景之外，更增添多個極具玩味及色彩「爆bold」的韓國場景，讓你在影樓級專業燈光下，用手機就可以輕而易舉拍出無可挑剔的美照！為了令各位更享受拍照體驗，參觀時間更加長至每時段150分鐘一節，部份特別日子更加長至180分鐘一節，大家一定有足夠時間瘋狂影相！

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《人生照相館》再次回歸！
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場內更有不同夜光燈吊飾予大家打卡
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當然少不了元祖超高人氣場景

人生照相館II｜特設「寵物日」+寵物韓服

此外，《人生照相館II》將會一星期設有兩日「寵物日」，大家可以攜同毛孩一起拍照。更可以即場租借精緻韓服以及飾物，在不同場景中拍攝，留下與毛孩的美好回憶。不過主人需留意，韓服租借服務只限體重20kg以下的愛寵使用。

人生照相館II｜限定早鳥優惠 搶85折通行證

想以優惠價去《人生照相館II》？由即日起至至11月19日上KLOOK客路購買通行證，首7770位觀眾可以85折購入通行證！

平日及周末的收費為HKD$128(150分鐘)；聖誕節、新年、農曆新年時段為HKD $153 (180分鐘)。更有寵物通行證，內含兩張普通通行證、1位寵物通行證。平日及周末的價錢為HKD $298，而聖誕節、新年、農曆新年時段則是HKD $357。立即把握機會，搶先以優惠價訂購通行證啦！

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一星期設有兩日「寵物日」
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大家可以租借寵物韓服

《人生照相館II - Colour Therapy》活動詳情

日期：2021年12月1日至2022年2月27日
時間：中午12時至晚上8時30分（部分日子除外）
地址：中環德輔道中173號 南豐大廈2樓6號舖（上環站E3出口）

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首7770位觀眾更可享有85折優惠
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參觀時間加長至每時段150分鐘一節

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周末好去處｜《人生照相館II - Colour Therapy》12月強勢回歸  逾20個韓風打卡位+全新寵物韓服 首7770位觀眾有85折優惠

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/周末好去處｜《人生照相館ii-colour-therapy》12月強勢回歸-逾20個韓風打卡位全新寵物韓服-首7770位觀眾有85折優惠-291387
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