周末好去處｜「走進伊藤潤二的詭異世界」10月登陸南豐紗廠 5個漫畫故事主題+早鳥優惠

伊藤潤二迷請注意！南豐紗廠將於10月舉辦「走進伊藤潤二的詭異世界」展覽，一共有5個不同故事主題的展區，讓觀眾以第一身體驗漫畫場景。更有早鳥優惠，有限定別注版茶巾！

首五個展區將以伊藤潤二的漫畫故事為主題，包括《至死不渝的愛》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》、《沒有道路的街道》與《富江‧鬼屋》，屆時將有多個1:1真人比例的漫畫主角模型震撼亮相，配合精細的場景佈置，帶領觀眾置身漫畫場景現場；而第六個展區則會展出伊藤潤二的簡介及漫畫模型作品。將每個展區佈置成漫畫故事裡其中一格場景，以第一身角度讓觀眾親歷其境。

門票於即日起在BOOKYAY網上開賣，於9月6日前購票可獲早鳥優惠。凡購買入場門票，更可同時獲得南豐紗廠x伊藤潤二別注版茶巾一條。別注版茶巾完美融合香港特色建築南豐紗廠及伊藤潤二漫畫人物；茶巾除了表達日本傳統文化元素，同時帶出紗廠承載的本土紡織根基，充份表現是次展覽的承傳與創新精神，別具收藏意義，香港的伊藤潤二支持者不可錯過。

南豐紗廠「走進伊藤潤二的詭異世界」

地點：南豐紗廠M層 The Annex (荃灣白田壩街45號)

日期：2 021年10月1日至10月31日

場次：周末及公眾假期，每日13場，每場30人，參觀時間30分鐘

（12:00 / 12:40 / 13:20 / 14:00 / 15:20 / 16:00 / 16:40 / 17:20 / 18:00 / 18:40 / 19:20 / 20:00 / 20:40）

（星期一至五，每日11場，每場30人，參觀時間30分鐘

13:00 / 13:40 / 14:20 / 15:00 / 15:40 / 16:20 / 17:00 / 17:40 / 18:20 / 19:00 / 19:40）

早鳥優惠：港幣150元正 (8月19日至9月5日)

門券價格：港幣180元正 (9月6日公開發售)

購買連結：www.bookyay.com