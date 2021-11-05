周末好去處｜「TOMICA DISNEY MOTORS 聖誕夢樂園」登陸東港城 迪士尼公主水晶車+8大打卡位 期間限定店入手限量車仔

誰說玩具車是男生的專利？由2021年11月11日至2022年1月2日期間，將軍澳東港城「TOMICA DISNEY MOTORS 聖誕夢樂園」，有8大注目打卡位，其中Disney Motors Jewelry Way 系列中的迪士尼公主主題水晶車首度華麗登場，當然少不了期間限定店，有全新的TOMICA會場限定車及最新卡通車輛，TOMICA及Disney迷一定不能錯過！

周末好去處｜TOMICA主題水晶車+經典米奇皇室轎車

TOMICA 以迪士尼人氣公主——白雪公主、長髮公主及睡公主為靈感，打造「心心眼車隊聯盟」，並依照她們個性造型設計出迪士尼公主系列水晶車。Bling Bling水晶車更首次以巨大化登場！除了公主之外，亦有以愛麗絲為主題的水晶車，以及2021年經典米奇皇室轎車。大家可以化身成童話故事中的主角，坐在車上打卡

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周末好去處｜5米高夢幻光影打卡堡壘

除了TOMICA車，更有逾5米高的「夢幻光影打卡堡壘」！以米奇標誌式大耳朵為設計造型的奇幻堡壘，堡壘內藏布激閃巨型鑽石，大家可以在鏡房內照出零死角的完美公主照，媲美Instagram的閃閃filter！

周末好去處｜4米高光影噴泉+名貴古董車

場內更設電動車場，讓一眾小朋友可以坐上名貴電動古董，一嘗駕駛的滋味！The Point會員以1,000分積分，或 即日以電子貨幣消費滿HK$400，即可參與一次。TOMICA粉絲們萬勿錯過以三大車款打造的情景模型，包括派對主角公主水晶車、迪士尼主題車及TOMICA主題車

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周末好去處｜期間限定店 必搶TOMICA會場限定車

當然少不了TOMICA期間限定店，超過30款TOMICA會場限定車於限定店發售，總有一款合大家心意！同場更有2款會場限定車首度全港開賣，最新卡通車款，包括Disney Motors 「美女與野獸」及「反斗車王」系列等。亦有一系列迪士尼公主首飾車，打開車身更立即變成雅緻高貴的首飾收納盒子，及2021年經典米奇皇室轎車及其他人氣TOMICA玩具車。大家萬勿錯過！

周末好去處｜The Point會員專屬限量TOMICA精品

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