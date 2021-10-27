周末好去處｜千色匯限定《聖誕「紙」想遊世界》 巨型紙雕聖誕球+3大夢幻打卡秘點

想過白色聖誕，卻又未有得飛？荃灣千色匯及元朗千色匯率先為大家將歐洲的浪漫雪景帶到香港！今次邀請了著名俄羅斯紙雕藝術家Marina Adamova於2021年11月12日至2022年1月2日展開其香港首展—《聖誕「紙」想遊世界》。

周末好去處｜巨型紙雕聖誕球+3大打卡位@荃灣千色匯

Marina的作品曾於世界各地巡迴展出，今個聖誕首次為商場打造唯美的雪景打卡位。其中在荃灣千色匯，設有3大打卡位，其中一定要與18倍高的「珍寶紙雕聖誕球」打卡，聖誕球內的裝飾及場景，全由藝術家親手剪紙而成！更有互動體感遊戲「Catch Your Wish體感遊戲」，在限時內接到足夠聖誕球，可即場拍攝靚相留住浪漫一刻，製成獨家限量版電子聖誕卡！

周末好去處｜30個地方名勝化身紙雕聖誕球@荃灣千色匯

今次商場更展出她首個香港個人「《聖誕「紙」想遊世界》藝術展」，以城市為創作主題，將各地熱門旅遊景點收編到她創作的30個紙雕聖誕球之中。30個夢幻聖誕球吊飾散落於雪地不同角落，包括莫斯科、巴黎香港、日本富士山等不同城市。聖誕球中松柏樹葉及層層積雪都悉心設計及繪畫裁剪，非常細心！

周末好去處｜聖誕鹿車@元朗千色匯

在元朗千色匯同樣有18倍高的「珍寶紙雕聖誕球」，更特意召喚了聖誕鹿車，由薄薄的紙片雕砌出的一隻隻麋鹿正密羅緊鼓地載著聖誕老人大派禮物，一層層營造出夢幻北歐雪境！

於2021年12月4至2022年1月2日期間，逢星期六、日及公眾假期，成為H‧COINS會員更可參加「雪地尋寶AR尋聖誕球遊戲」，遊走於商場不同角落盡情「集郵」，用QR Code二維碼連接遊戲頁面，用手機收集3個AR聖誕球，即有機會獲得期間限定的《聖誕「紙」想遊世界》夢幻口罩套乙個，各商場名額300個，數量有限，先到先得！

【H‧COINS會員尊享】尋找《聖誕「紙」想遊世界》聖誕球

日期︰2021年12月4至2022年1月2日(逢星期六、日及公眾假期)

時間：12nn – 8pm (各商場每日限量25個，數量有限，先到先得)

地點：1期地下大門（電訊數碼旁）（荃灣千色匯）/地下禮賓部旁（元朗千色匯）

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