周末好去處｜南豐紗廠《土生洋相: 香港手工西裝發展史》 展出《大叔的愛》田牧西裝 鏡粉必打卡！

繼早前舉辦《走進伊藤潤二的詭異世界》，南豐紗廠由 11月5日起至11月28日舉辦以手工西裝為主題的展覽。其中更有展出在《大叔的愛》中，社兩位主角Anson Lo和Edan特別訂製的西裝，鏡粉又可以去打卡！

周末好去處｜重現經典裁縫店

《土生洋相: 香港手工西裝發展史》重現經典裁縫店場景，展覽中央放置標誌著本地匠人精神的裁縫八呎工夫枱，同場展出八套極具代表性的西裝，配以影樓佈置與中環名勝擦鞋檔，當年時尚文化躍現眼前。另外，南豐紗廠亦會舉辦多個週末主題活動，包括大師對談、劉天蘭講座、袖扣工作坊等。

周末好去處｜八呎工夫枱+經典衣車

展覽亦會首次展出裁縫八呎工夫枱及經典衣車，讓訪客們由景入情，感受時代所孕育香港一班享譽全球的裁縫，如何經歷學師辛酸，以創新和專注，與時並進，一針一線活現香港精神。設計師「靳叔」靳埭強更分享了他的學徒生涯，由裁縫到設計師之路。《土生洋相: 香港手工西裝發展史》中亦提供了一系列有關西裝的冷知識及細節，包括西裝種類、工藝特色等。

周末好去處｜《大叔的愛》田牧同款西裝

而策展團隊特別展出，由詩閣精心為2021年人氣劇集《大叔的愛》中兩位主角—MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）和Edan Lui（呂爵安）所度身訂製的手工西裝，定必成為城中打咭目標。

周末好去處｜集體回憶打卡位

此展覽亦於紗廠內重置了經典的擦鞋檔及影樓佈景，為年長的朋友們築起集體回憶打咭位。展覽期間，訪客凡於南豐紗廠消費滿港幣$300，憑即日消費單據(最多兩張)，可以免費換領南豐紗廠「土生洋相」限定公仔紙一張。數量有限，換完即止。

《土生洋相: 香港手工西裝發展史》

日期： 2021年11月5日（五）至2021年11月28日（日）

時間：11am - 7pm

地點：南豐紗廠地下紗廠坊（荃灣白田壩街 45 號）

費用：免費入場

相關新聞：周末好去處｜香港也可「環島遊」？！盤點6個秋天郊遊必去小島 坪洲、蒲台島

周末好去處｜秋風起宜玩樂！5個合家歡戶外好去處推薦 元朗農樂營、海下灣海岸公園