周末好去處｜夏日宜室內看展！ 近期5個文青必去展覽 Quokka in Town/滑板體驗

夏日除了天氣炎熱外，還經常突然下雨，因此戶外活動便變得不方便，更建議大家留在室內看展覽。以下就為大家整理5個今年夏天必去的展覽，吹著冷氣欣賞藝術品，順道打卡拍照實屬不錯的選擇！

周末好去處｜Quokka in Town！@海港城

韓國有不少插畫家都深受港人喜愛，可惜受疫情影響，觀看他們的展覽或購買精品也變得困難。不過最近終於有新的盼頭，那便是韓國插畫家Dinotaeng在海港城舉辦他的首場海外展覽《Quokka in Town!》。其實Dinotaeng早在幾個月前就在韓國選物店OBJECT中舉辦了個人展覽，這次在香港展出的畫作卻有所不同，主要為其角色Quokka、Bobo和Marsh遊香港的境況，可愛趣緻，用來打卡一流！而整場展覽最吸引的地方便是同場販賣與之前OBJECT展覽同樣的精品，每款都十分值得入手，而且價錢和在韓國販賣的差不多，特別推薦購入巨型棉花糖咕𠱸，手感軟糯，滿足感極高！

日期：2021年8月5日至29日

時間：上午11時至晚上10時

地點：海港城・美術館（海港城海洋中心二階207號舖）

周末好去處｜SHOUT Art Hub & Gallery @IFC／海港城

如果喜歡看畫作或藝術品的話，SHOUT Art Hub & Gallery便是一個適合假日去閒逛欣賞的地方，畫廊中集合了不同風格的作品，較多作品都帶有街頭藝術的感覺，讓人感覺和藝術品更加親近。畫廊內不乏世界知名的作品，例如草間彌生、KAWS、村上隆、奈良美智、 Matt Gondek等國際知名藝術家，同時亦有不少本地藝術家的作品在空間中展出，可以豐富大家的眼界。SHOUT Art Hub & Gallery在IFC和海港城都設有分店，偶爾還會有各種特色展覽，剛好經過的話，不妨去欣賞一下畫作吧！

時間：上午11時至晚上8時30分

地點：IFC 2期2033 號舖／海港城海運大廈L3 OT308A

周末好去處｜彼思動畫的科學秘密@科學館

彼思動畫屬不少人的童年回憶，例如《反斗奇兵》丶《超人特攻隊》等都是經典的兒童動畫，為大家帶來不少樂趣。而彼思動畫其實並非第一次在香港舉辦展覽，多年來已經舉辦過不少次，而這次的主題就集中在彼思動畫的電腦科技上，在展覽展出50多組互動展品，介紹彼思動畫製作的技術程序，讓大家可以通過各種展品，更了解彼思動畫。展覽中亦不乏各種打卡處，各種經典角色的模型亦會在展覽中可見，例如巴斯光年、衣夫人等。彼思動畫屬老少咸宜的作品，不妨將展覽當作合家歡活動，與家人一起同遊吧！

日期：2021年7月30日至12月1日

時間：上午10時至晚上7時（*假日至9時）

地點：海港城・美術館（海港城海洋中心二階207號舖）

周末好去處｜STREET／PARK @K11 MUSEA

奧運今年新增了滑板項目，滑板賽事亦大受矚目，更有不少人對滑板產生興趣，希望可以挑戰一下。而本港第一家滑板店8FIVE2的創辦人Brian Siswojo就與一眾滑板界的人物合作舉辦了名為「STREET／PARK」的滑板體驗Pop-up，展出各種收藏價值極高的波鞋和滑板，更有歷年陳列最多的Nike Dunk 系列波鞋，場面特別震撼，波鞋迷絕對不可以錯過！而除了展品外，Pop-up還有滑板訂製、試用及學習滑板等項目，對滑板有興趣的話，有時間可以到場體驗室內滑板的樂趣。

日期：2021年7月25日至9月19日

地址：K11 MUSEA K11 Art & Cultural Centre 6樓 605

周末好去處｜不是時裝店！ @HKMOA

不少人都對時裝有特別的興趣，而香港藝術館就分別從中國文物、中國書畫、外銷藝術、現代及香港藝術中，展出了76組與衣飾鞋履相關的傳統及當代藝術作品，讓大家可以通過不同時期、不同文化、不同地區的作品中了解到潮流的變換。而展覽中最獨特之處便是其互動展品「試身室」，可以通過投影器隨意換上不同時期的衣物，用來打卡尤其特別，因此建議穿着白色的衣服，讓投影更容易顯示在身上。而香港藝術館還有其他不同的展覽，例如有大型雲朵藝術品《雲遊藝術館》、超現實系列《巴黎龐比度中心藏品》等，可以一次滿足多個願望，逛多樣的展覽！

日期：2021年3月18日至2022年1月4日（逢星期四休館）

時間：上午10時至晚上6時（*假日至7時）

地點：香港藝術館地下及1樓 別館