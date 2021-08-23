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周末好去處｜時光倒流行懷舊！盤點5個「老香港」特色好去處 解憂舊書店、寶石戲院
2 小時前
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周末好去處｜時光倒流行懷舊！盤點5個「老香港」特色好去處 解憂舊書店、寶石戲院
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周末好去處｜時光倒流行懷舊！盤點5個「老香港」特色好去處 解憂舊書店、寶石戲院

7、80年代的香港有着獨一無二的懷舊風情，而在科技發展日新月異的香港中，其實仍有不少地方都藏着這種「老香港」的味道。以下就為大家盤點5個充滿「老香港」特色的好去處，讓大家進行一場時光倒流的懷舊旅程吧！

【傳統戲院】寶石戲院
不少人都喜歡趁着假日到戲院看電影，在科技發達的香港中，除了在各大商場中的大型電影院外，還藏着唯一一間仍然用人手劃位方式的戲院－－寶石戲院。寶石戲院雖然在2012年進行翻新工程，但仍然保留其70年代的裝修風格，牆上亦掛著許多舊時代的電影海報，可以看到不少經典香港電影人物如梅艷芳、張曼玉等。而戲院的門口還保留了舊式的磅重機、老式投影機等充滿年代感的設施，再加上便宜的電影票價，令人恍如回到70年代的香港，絕對值得體驗一下！
地址：九龍紅磡寶其利街2J

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人手劃位的戲院在香港只有一間。
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懷舊磅重機在香港越來越少見。

【黑膠唱片】White Noise Records
近年世界各地大玩復古，不少歌手都會推出黑膠唱片或卡式帶唱片，但若想一次過買到心頭好，就可能需要多花心思。位於深水埗大南街的White Noise Records專門販賣各種黑膠唱片和卡式帶唱片，可以一次滿足黑膠唱片迷的需要，不但可以買到喜歡的作品，同時可以更了解黑膠唱片的世界。店內的貨架上唱片林立，既有經典熱門的作品，也有小眾獨立的唱片，整間店舖充滿復古感，同時有貓店長坐鎮，彷彿回到舊時香港的唱片店。
地址：深水埗大南街199號

【懷舊古物】SELECT-18
舊時的香港總有一種獨特的復古風味，而SELECT-18便是一間充滿這種獨特風味的古物店，專門收藏和販賣古董物件和香港殖民時期的舊物。店舖中擺滿各式各樣的懷舊物件，從電器到家具等大型物品，再到餐具、飾品等小物，每一個空間、角落都充滿老香港風情，就像尋寶一樣，從中可以發掘出年少回憶或探索未知的世界。若果對以前的香港充滿好奇，不妨從這些物件中了解吧！
地址：香港島上環東街道14號

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貨架中放滿唱片。
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書店的人情味更顯老香港的特色。
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貓店長亦是店中的生招牌。
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SELECT-18放滿香港的舊物。

【巷弄書店】解憂舊書店
閱讀從來都被認為是良好的習慣，但近年卻有研究指出人均的閱讀時間越來越少，不但影響知識吸收，心靈方面亦會有負面的影響。而在寸金尺土的香港，街市裡卻有一間獨立二手書店，亦是全港首間及目前唯一一間的街市舊書店。店舖以解憂舊書店為名，裝潢主要以簡約的木色為主，懷舊的書籍再加上充滿年代感的木頭，令書店更有老香港的感覺。店舖除了販買二手書籍外，店外亦擺放了漂書架，讓客人可以隨意帶走心儀的書籍，希望人們能在書籍中尋找到慰藉，屬一趟不錯的心靈慰藉之旅。
地址：香港大埔寶湖道街市F021號舖

【新舊融合】Cofflow Coffee
咖啡店從來都給予人時髦、潮流的感覺，而香港近年開設的咖啡店更是主打簡約、工業或日系風格，基本上與懷舊格格不入。但這間位於深水埗大南街的Cofflow Coffee就沒有如它的名字般「順流」，反而不按潮流的趨勢，改而沿用原址布行的裝潢，搖身一變成新舊融合的咖啡店。從店舖外採用通花鐵閘，到店舖內的瓷磚、地板等都充滿復古風味，可以尋找到舊時的香港痕跡。店舖主打各種精品咖啡，亦有甜品、brunch等選擇，同時動物友好店舖，有機會的話不妨帶着寵物們一起體驗「老香港」吧！
地址：深水埗黃竹街2C地下

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通花設計的鐵閘充滿懷舊風情。
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瓷磚更是沿用本來的設計。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/周末好去處｜時光倒流行懷舊！盤點5個「老香港」特色好去處-解憂舊書店、寶石戲院-282198
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