周末好去處｜海港城LOG-ON全新面貌回歸 即場自製錄音明信片

尖沙咀海港城LOG-ON最近以全新面貌回歸，面積逾6,61平方呎並位處city'super旁邊，方便易搵。新店以「Hunt for Happiness」為主題，分為美妝、家居、露營、健身及防疫專區5五大體驗專區。

「Voice Messaging」服務錄音製成QR code

Manual Factory加強其中「心意傳遞」服務，全新設立的 Card LABO有來自世界各地達400多款心意卡選擇，又邀得本地品牌ditto ditto作獨家乘聯，以活版印刷技術製作個人化心意卡套裝。LOG-ON 更為新店設計一系列木製心意卡，客人可以即場錄音，並將錄音製成QR code，再以雷射雕刻機刻上木製心意卡，除了感受手寫的溫暖，更可以親耳聽到祝福，十分有心思。

石澤研究所限定套裝

LOG-ON 與日本石澤研究所一同建立Beauty LABO，獨家售賣石澤研究所的產品。今次新店回歸，研究所團隊專門為新店設計一個全新的 Beauty LABO，同時石澤研究所為 city'super 25 週年精心準備了限定套裝，於新店有售。

另外，LOG-ON 由香港、日本及歐洲購入型格家居產品及擺設，例如香港本地原創品牌 Twemco，日本復古工業風家具品牌 Dulton 等。另外，新店亦邀請 80 後香港當代藝術家辛朝殷及著名插畫家 Steven Choi 將充滿藝術感及個人風格的畫作帶給 LOG-ON 顧客，顧客可以在 LOG-ON 購買到特色家具佈置家居外，亦可為家居增添多一份藝術氣息。

新店獨家乘聯：萌爆人氣 IP 產品限定發售

為慶祝新店開幕，LOG-ON 特意邀請多款人氣萌爆 IP 精品來到新店，包括人氣爆燈的 LuLu 豬、《小王子》首個香港插畫家蔡景康 Steven Choi 作品、傳揚快樂訊息的 Bulbble Inc.一系列精品。

地址：尖沙咀海港城港威商場三階3002號舖

營業時間：上午10時至晚上10時