周末好去處｜秋風起宜玩樂！5個合家歡戶外好去處推薦 元朗農樂營、海下灣海岸公園

最近天氣越來越涼快，因此特別適合進行各種戶外活動，享受秋天的感覺，但如果想進行合家歡活動，活動地點便要多加考量。以下就為大家推薦5個合家歡戶外好去處，每個地方都可滿足大人和小朋友的需要，盡情在秋天玩樂吧！

周末好去處｜觀星露營—元朗農樂營

香港高樓大廈林立，若想觀星的話就需到郊區，但除了到郊野公園外，不久前剛完成裝修的元朗農樂營就屬不錯的選擇，既可以享受觀星露營之餘，又可以一家大細一起BBQ，一次滿足多個願望！營區共有10間主題小屋可以選擇，例如京都木屋、歐式建築等，每個小屋都有基本的生活設備，不用擔心需要帶太多行李。而小屋最大的特色便是大部分都設有觀星露營帳，可以在晚間吹著秋風，觀看一望無際的星海。而大人在BBQ暢談的時候，小朋友就可以在營區內設有的私人遊樂場大玩特玩，甚至有超過2000尺的室內兒童遊樂室，有波波池、大型充氣玩具等，小朋友絕對會喜歡！

周末好去處｜多種玩法—昂坪360

秋風起的時候最適合便是登山，而昂坪360除了纜車外，上山後還可以享受多種活動，不但可以在昂坪市集逛街、吃飯，還可以順道去天壇大佛、大澳漁村等，作為一整天的合家歡行程剛剛好！

昂坪市集內亦經常會舉辦各種限定表演，更有與小朋友互動式的活動，無論大人和小朋友都可以盡興。特別推薦選擇水晶車廂，這樣便可以在纜車上可以將香港的風景一覽無遺地盡收眼底。

周末好去處｜捉緊夏天尾巴—海洋公園水上樂園

雖然最近天氣開始轉涼，但下午的時間溫度都在25度以上，難免仍會覺得悶熱，這時候便可以去海洋公園水上樂園稍微降溫。海洋公園水上樂園開放不久，設施仍然整潔衛生，而且樂園內設有不少園區，例如滑水梯、造浪池、漂流河等，可以按自己的接受程度選擇不同的設施，無論大人或小朋友都適合玩耍。大家不妨趁著最近天氣開始轉涼，不用擔心熾熱的太陽，到海洋公園水上樂園捉緊夏天的尾巴吧！

周末好去處｜親親大自然—海下灣海岸公園＋玻璃船

如果想和小朋友一邊玩耍，一邊渡過一段具有教育意義的時間，可以選擇在Klook購買套票，前往海下灣海岸公園觀賞自然景色。套票活動內容包括在玻璃底船欣賞自然風景、海下灣海岸公園觀賞珊瑚及紀錄片《塑膠海洋》，而且全程有講解員陪伴及講解，無論是家長或小朋友都可以親身了解到海洋生態，亦可以親眼看見難得一見的海洋景色和生物，比起自由行更有教育意義，特別值得與小朋友一起參加！

周末好去處｜本地小旅行—長洲西園豪華露營地

最近天氣變得涼快，不少人都喜歡到長洲耍樂，但若選擇即日來回的話未免太過倉猝，因此不妨在長洲渡過特別的一晚，住在長洲西園的豪華露營地吧！長洲西園設有多款營地選擇，喜歡觀星可以選擇透明觀星圓拱屋，喜歡大自然則可選擇蒙古包或南非營。

而營地裡包含基本所需，例如床、冷氣、風筒等，同時有冷熱水淋浴，所以不用帶備太多行李。除露營設備外，西園營地亦有燒烤設備和戶外活動，例如小型繩網、攀架等，不論男女老少都適合遊玩。西園營地位於西灣，建議可以先在長洲耍樂半天後，再回到營地享受營地設施，第二天醒來後繼續行程，與家人或朋友來一場本地小旅行！

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