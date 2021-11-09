周末好去處｜銅鑼灣利園首辦滑板節2021 限定滑板場+滑板體驗班+Fingerboard工作坊+美食車

平時在公園看到其他人玩滑板，自己都想嘗試一下？利園協會將在11月13和14日於銅纙灣利園一期地面私家路及白沙道，首度舉辦以滑板運動作主題的「利園滑板節2021」。場內除了有滑板場之外，更有滑板體驗班、工作坊及美食車，滑板愛好者一定不能錯過！。

利園滑板節2021｜街頭滑板比賽

銅鑼灣白沙道將於11月13日(星期六)下午，變身成為街頭賽場，集結16位本地滑板精英，屆時將上演精彩滑板比拼。

日期：2021年11月13日（星期六）

時間：下午3時至下午6時

利園滑板節2021｜滑板體驗班

初學者可以參與滑板體驗班，一嘗「踩板」的滋味。由AHKSA專業滑板導師於利園一期對外的「街頭滑板體驗區」指導及教授；從滑板上平衡，至其他不同滑板技巧。體驗班適合6-40歲參加者，課堂上會提供正規的滑板及護具，大家亦可以自備頭盔及護具。報名費用為港幣$90，扣除報名平台手續費後，所有收益將捐贈予啟勵扶青會。學滑板之餘又可以做善事，一舉兩得！

日期：2021年11月13-14日（星期六、日）

每節時間：30分鐘

費用：港幣$90

利園滑板節2021｜8FIVE2滑板店Pop-up+街頭美食車

本地人氣滑板店8FIVE2，亦會在滑板節設街頭限定店Pop-up，售賣各種結合潮流與功能俱備的人氣滑板及相關產品。它們更會向啟勵扶青會捐出共30塊滑板，讓社區更多青年人接觸及體驗滑板活動。

另外同場亦有多部街頭美食車，包括Cookie DPT，推出獨家口味慈善曲奇「情濃黑朱古力菠蘿包曲奇餅」，部份收益將捐贈予啟勵扶青會。另有煙三文魚法式三文治、雜菌烏龍茶冷麵、法蘭克福腸等招牌小吃，讓大家可以一邊運動一邊大快朵頤！

利園滑板節2021｜手指滑板工作坊

除了普通滑板之外，近年亦非常流行手指滑板Fingerboard。以手指模仿雙腿，隨時隨地於腦海中練習各種不同招式！於場內更可以參加手指滑板Fingerboard工作坊，大人小孩可親自製作手指滑板Fingerboard！有關工作坊詳情，請留意利園協會活動網頁。

利園滑板節2021｜街舞+街頭表演

除了街頭滑板，街舞同樣將晉身世界運動舞台！曾參與人氣造星節目的跳舞老師Tank，更於11月13日現身利園街頭，為大家大跳精彩街舞。其他街頭表演更包括花式跳繩、搖搖、啟勵扶青會特別呈獻的雜耍表演環節等。

利園滑板節2021

日期：2021年11月13、14日（星期六、日）

時間：上午11時至下午6時

地點：利園一期地面私家路及銅鑼灣白沙道

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